1700 نفر در استان مرکزی عضو اتحادیه ستاره شناسی دانش آموزی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، احمد الستی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: هم اینک در استان مرکزی 11 انجمن ستاره شناسی فعالیت دارد که از این تعداد چهار تشکل دانشجویی، دو تشکل دانش آموزی، دو تشکل بخش خصوصی و سه تشکل نیز از تشکل های زیر مجموعه آموزش و پرورش است.

وی اضافه کرد: به دلیل علاقمندی بیشتر دختران به مباحث ستاره شناسی بیشتر اعضای اتحادیه ستاره شناسی دانش آموزی استان که از تلفیق تشکل های دانش آموزی و زیر مجموعه آموزش و پرورش تشکیل شده است دختر هستند که این موضوع نشان از رغبت بالای دانش آموزان دختر به مباحث کیهان شناسی دارد.

الستی با اشاره به اینکه به منظور تخصصی کردن فعالیت های اتحادیه ستاره شناسی دانش آموزی، فعالیت هر انجمن آن به صورت تخصصی به انجام می رسد بیان داشت: در این انجمن ها افراد بر اساس علاقه مندی خود به موضوعات و زیر بخش های مختلف ستاره شناسی عضویت پیدا کرده و با استفاده از راهنمایی کارشناسان و متخصصان نسبت به افزایش آگاهی های خود در ستاره شناسی و علوم مرتبط به آن اقدام می کنند.

رئیس اتحادیه ستاره شناسی دانش آموزی استان مرکزی با اشاره به تعامل مناسب میان این اتحادیه با تشکل های دانشجویی ستاره شناسی استان مرکزی گفت: با برقراری این تعاملات مناسب و سازنده زمینه برای رشد و گسترش این علم در استان مرکزی فراهم شده است و تشکل های فعال در این بخش از امکانات یکدیگر به خوبی بهره می برند.

وی افزود: در راستای افزایش تعاملات میان گروه های ستاره شناسی استان مرکزی و دیگر استان های کشور، برقراری ارتباط با تشکل های دانش آموزی در استان های همدان، لرستان، اهواز، خراسان رضوی، چهار محال و بختیاری و اصفهان به انجام رسیده است که این تعاملات سبب اشنایی تشکل های ستاره شناسی استان مرکزی با استان های دیگر و انتقال تجربیات این تشکل ها با فعالان ستاره شناسی استان مرکزی شده است.