اعزام دانش آموزان دبیرستان صدرای مازندران به مناطق عملیاتی جنوب

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، محمود قاسمی ظهر دوشنبه در جلسه راهیان نور سازمان تبلیغات در بابل اظهار داشت: با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران نزدیک به 80 نفر از دانش آموزان پسرانه و دخترانه دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرای مازندران به همراه عوامل این دبیرستان به مناطق جنگی اعزام خواهند شد.

وی تصریح کرد: آشنایی دانش آموزان با فرهنگ رشادت و شهادت، بازدید مناطق جنگی و آشنایی با حماسه های هشت سال دفاع مقدس رزمندگان اسلام از اهداف این اعزام است .

قاسمی گفت: اعزام دانش آموزان پسر دبیرستان صدرای مازندران از تاریخ 28 اسفند لغایت سوم فروردین و اعزام دانش اموزان دختر این دبیرستان از چهارم تا ششم فروردین خواهد بود .

مسئول آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران همچنین از برگزاری چهارمین آئین تشریف دانش آموزان دبیرستان صدرای مازندران خبر داد.

وی افزود: چهارمین جشن تکلیف و عبادت با عنوان در آئین تشریف برای چهارمین بار برای دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان علوم و معارف صدرای شهرستان بابل و با حضور بیش از 300 نفر از دانش آموزان و خانواده آنان، مسئولین تبلیغات اسلامی و آموزش و پرورش شهرستان بابل برگزار شد .

وی تصریح کرد: قرائت قرآن ، قرائت پیام ارسالی حداد عادل در موضوع تبریک و آئین بلوغ و نیز، سخنرانی حسینی مسئول نهاد نمایندگی دانشگاه فنی بابل در موضوع ویژگیهای شاخص دبیرستان صدرا ، اهمیت و جایگاه بندگی و عبادت ، جوان موفق و وظایف او از اهم برنامه ها این مراسم بود.