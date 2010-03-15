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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۵۰

در سفر استانی کفاشیان مطرح شد/

درخواست احداث دو زمین چمن مصنوعی در مازندران/ حمایت از ویژن شمال

درخواست احداث دو زمین چمن مصنوعی در مازندران/ حمایت از ویژن شمال

در سفر رئیس فدراسیون فوتبال به استان مازندران درخواست احداث دو باب زمین چمن مصنوعی در این استان مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در سفر دیروز (یکشنبه) علی کفاشیان به شمال کشور و شرکت درهمایش هیئت های فوتبال سراسرکشور، احداث دو زمین چمن مصنوعی از سوی رئیس هیئت فوتبال مازندران و روسای هیئت های این استان مطرح و مقرر شد در صورت حمایت فدراسیون فوتبال این دو زمین چمن مصنوعی بصورت مشارکتی در دو شهر استان مازندران ایجاد شود.

در این نشست همچنین با توجه به اجرای جدید طرح آسیا ویژن در استان مازندران، مسئول هیئت فوتبال مازندران خواستارحمایت بیشتر فدراسیون در خصوص فراهم کردن امکانات سخت افزاری برای اجرای این طرح در استان مازندران شد.

در پایان این سفر رئیس فدراسیون فوتبال وعده کرد در ابتدای سال جدید در سفری دیگر به استان مازندران از باشگاههای این استان بازدید و در جریان مشکلات این باشگاهها قرارگیرد.  

کد مطلب 1052297

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