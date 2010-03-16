به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عسگر توکلی در جمع خبرنگاران در ساری افزود: همه سازکارهای اداری و اطاعات خانوار های مازنی ها در اختیار این شرکت بوده و این شرکت با هدف کاهش هزینه دولت آماده اجرای این طرح است.

وی خاطر نشان کرد: این شرکت در واگذاری سود سهام عدالت و سرمایه گذاری رتبه ممتازی در بین استانهای کشورکسب کرده و امکانات و نیروی متخصصی نیز برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها نیز در اختیار دارد.

وی تاکید کرد: شرکت سرمایه گذاری عدالت مازندران با تجربه سه ساله خود شش دهک و 20 گروه را در مازندران شناسایی کرده و اطلاعات کاملی را در اختیار دارد.

وی سهام عدالت را یادگاری ماندگار از دولت نهم در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی عنوان کرد و ادامه داد: شرکت سرمایه گذاری عدالت مازندران بزرگ‌ترین قرارداد سازمان خصوصی‌سازی را در استانهای شمالی منعقد خواهد کرد.

توکلی تصریح کرد: شرکت سرمایه‌گذاری عدالت مازندران بعد از مخابرات دومین خریدار سهام شرکت خصوصی می‌شود.

وی توزیع سهام بین اقشار مختلف جامعه و تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری در مراکز استانها برای درآمدزایی و ایجاد اشتغال از اهداف اصلی اجرای اصل 44 قانون اساسی است، اظهار داشت: دولت نهم در یک اقدام کارشناسی 10 درصد از 50 شرکت های وابسته به دولت نظیر فولاد ، حفاری شمالی، سایپا و پالایشگاه نفت که در آمد زایی مناسبی را دارند را به شرکت های سرمایه گذاری عدالت استانهای مختلف واگذار کرده است.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری عدالت مازندران مددجویان کمیته امداد، بهزیستی، نیروی مقاومت بسیج، شاغلان و بازنشستگان لشکری و کشوری، ایثارگران، طلاب، خادمان مسجد و کارکنان ستاد اقامه نماز را ار جمله اقشار تحت پوشش سود سهام عدالت دانست.

وی گفت: تاکنون 494میلیارد و 866 میلیون ریال سود سهام عدالت سال های 85 و 86 به مشمولان مازندرانی پرداخت شده است.

وی ادامه داد: در مرحله بعدی سود سهام کارکنان دستگاههای اجرایی مازندران پرداخت خواهد شد.

توکلی درباره مشمولیت خبرنگاران از سهام عدالت گفت: در مرحله تکمیلی خبرنگاران مازندرانی سهام عدالت می‌گیرند.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری عدالت مازندران در پاسخ سئوالی درباره در تناقض بودن سهام عدالت و طرح هدفمند کردن یارانه‌ها تصریح کرد: سهام عدالت ربطی به طرح هدفمند کردن ندارد به طوری که در برخی از مواقع سهام عدالت می‌تواند کمک‌کننده هدفمند کردن یارانه‌ها باشد.



وی از استانی شدن سود سهام عدالت در مازندران از سال آینده خبر داد و تصریح کرد: پرداخت سود سهام عدالت در عین استانی شدن مستقل می‌شود.