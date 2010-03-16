کارفرمایان: از مصوبه شورای عالی کار راضی هستیم

منوچهر اقبالی در گفتگو با مهر در خصوص تعیین حداقل دستمزد 303 هزار تومانی سال آینده کارگران در شورای عالی کار، گفت: با توجه به تعاملی که بین نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما در جریان تعیین حداقل دستمزد سال آینده به وجود آمد، توانستیم در آخرین نشست 3 جانبه با توافق در میزان افزایش 15 درصدی مزد سال آینده، صورتجلسه را نیز امضاء کنیم.

عضو شورای عالی کار و نماینده کارفرمایان اظهار داشت: در هر صورت با توجه به اینکه ممکن است کارگران و کارفرمایان از تغییراتی که در حداقل دستمزد، سنوات، بن ماهیانه و افزایش روزانه دستمزدها ایجاد شد رضایت کامل نداشته باشند ولی خود را موظف به رعایت قانون و اجرای مصوبه می دانند.

اقبالی ادامه داد: البته در تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران ضمن توجه به ماده 41 قانون کار و استناد به نرخ تورم 11.3 درصدی اعلامی بانک مرکزی، وضعیت معیشت کارگران و لزوم تقویت آن را نیز مورد بررسی قرار دادیم و در نهایت 3.7 درصد نیز بیشتر از نرخ تورم افزایش دستمزد را پذیرفتیم و مصوبه حداقل دستمزد 15 درصدی سال 89 کارگران را امضاء کردیم.

وی ضمن اشاره به افزایش حق سنوات از روزی 125 تومان به 200 تومان، کمک هزینه خواربار از 100 هزار ریال ماهیانه به 200 هزار ریال و در نظر گرفتن افزایش 7 درصدی به اضافه روزانه 7 هزار و 11 ریال برای سایر سطوح درآمدی برای تقویت وضعیت دستمزدی کارگران، خاطر نشان کرد: موارد مطرح شده طی چند سال گذشته از سوی نمایندگان کارگری مطرح شده بود که در نهایت طی نشست سالجاری به افزایش آنها رای داده شد.

این نماینده گروه کارفرمایی در شورای عالی کار، افزود: با توجه به اینکه میزان حداقل دستمزد سال آینده کارگران را تقویت کردیم ولی نباید از یاد ببریم که تولیدکنندگان و بنگاهها نیز با کمبود منابع، کاهش تولید، رکود و افزایش قیمتها در مواد اولیه روبرو هستند. صنعت، تولید و فروش محصولات تولیدی واحدها هم اکنون در وضعیت مناسبی قرار ندارد.

به گفته اقبالی، سرازیر شدن اجناس بی کیفیت خارجی به ویژه از کشور چین در بازار ایران و عدم توان مقابله دستگاههای مرتبط مانند وزارت بازرگانی با این مسئله خود باعث تضعیف بیشتر تولیدکنندگان شده است. در چنین فضایی کارفرما در مواردی حتی توان پرداخت حداقلها را نیز نخواهد داشت هر چند که افزایش دستمزدها و دریافتیهای نیروی کار یک حق مسلم است.

وی با تاکید بر اینکه افزایش بیش از 15 درصد دستمزد برای کارفرمایان مقدور نبوده است، تصریح کرد: در صورت افزایش بیشتر از وضعیت موجود، توان پرداخت کارفرمایان از بین می رفت به همین جهت هم ما و هم کارگران مجبور شدیم افزایش را با 15 درصد نسبت به سالجاری تایید کنیم.

عضو شورای عالی کار بیان داشت: پس از امضای صورتجلسه، قرار شد وزارت کار نیز تا پایان سالجاری مصوبه مزدی سال آینده را با جزئیات آن به واحدها و بنگاههای تولیدی ابلاغ کند. البته تهیه بخشنامه و اعلام تمامی جزئیات آن کمی زمان می برد ولی به زودی معاون وزیر کار مصوبه را برای اجرا به بنگاهها ابلاغ خواهد کرد.

اقبالی گفت: از طریق اقداماتی که صورت داده ایم به دنبال این مسئله هستیم که از دولت نیز کمک بگیریم. در هر حال کارفرمایان تا حدی می توانند هزینه های مربوط به دستمزد و پرداختیها را تامین کنند، از آن به بعد دولت نیز باید وارد عمل شود و از کارگران حمایتهای لازم را داشته باشد. این موارد و کمک خواستن از دولت به جلسات شورای عالی کار در سال آینده موکول شده است.

به گزارش مهر، طی روزهای گذشته شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در یک نشست مشترک حداقل دستمزد سال آینده کارگران را با 15 درصد افزایش نسبت به سالجاری از 263 هزار و 400 تومان به 303 هزار تومان افزایش دادند. این افزایش در سایر سطوح 7 درصد به اضافه روزانه 7 هزار و 11 ریال بوده است. افزایش 100 درصدی بن کمک هزینه خواربار و سنوات نیز از دیگر ویژگیهای دستمزد سال آینده کارگران است.