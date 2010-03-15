کارکنان دفاتر نمایندگی ولی فقیه از جایگاه ولایت پاسداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی بعد ازظهر دوشنبه در دیدار با مسئول، مدیران و کارکنان دفتر امام جمعه، مصلای بیت المقدس، حوزه های علمیه و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان مرکزی در حسینیه شهدا اراک افزود: تداوم عزت، عظمت، اقتدار و سربلندی ملت و کشور با عمل به منویات مقام معظم رهبری میسر است و در این راستا کارکنان منصوب به دفتر ایشان باید با دقت در رفتار و گفتار خود از حریم آن پاسداری کنند.

وی افزود: ولایت فقیه همیشه خواهان آبادانی مملکت، رفاه ملت و عزت جهان اسلام است و در راه محقق کردن این اهداف نمایندگی ولی فقیه در استانها برای اجرایی کردن منویات رهبری از همه توان و نیروی خود استفاده خواهند کرد.

دری نجف آبادی با تاکید بر ضرورت رشد علمی و معرفتی روحانیون در جامعه اظهار داشت: روحانیون برای ارتقا سطح علمی و اثرگذاری حوزه های علمیه در فضای فرهنگی و اجتماعی استان و شهرستان اراک باید برنامه ریزی و اهتمام جدی داشته باشند.

امام جمعه اراک گفت: یکی از دستورات مقام معظم رهبری به نماینده ولی فقیه در استان مرکزی توسعه حوزه های علمیه است که در این زمینه مدرسه علمیه امام المهدی (عج) به تعداد حوزه های علمیه امام خمینی (ره)، آقا ضیاءالدین و مرحوم حاج محمد ابراهیم خوانساری اراک اضافه شد.

دری نجف آبادی ادامه داد: همچنین دنبال راه اندازی دومین مدرسه علمیه الزهرا(س) ویژه خواهران در اراک هستیم تا بتوان بانوان بیشتری را تحت پوشش آموزش های دینی و اعتقادی قرار داد.

وی در ادامه از توافق با آموزش و پرورش برای راه اندازی چهار مدرسه راهنمایی پیش حوزوی در شهرهای اراک، خمین و ساوه خبر داد و بیان داشت: در این مدارس دانش آموزان علاوه بر تعلیم و تربیت با دروس مقدماتی حوزه و مبانی دینی آشنا می شوند که بسیار اثرگذار خواهد بود.

امام جمعه اراک تصریح کرد: نماینده ولی فقیه در امور کلان استان صاحب نظر است و همیشه برای همکاری و همفکری با مسئولان استان و کشور آماده است و در دفاع از ولایت فقیه، آرمانهای امام راحل، شهیدان والامقام و سیاستهای کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی با کسی تعارف ندارد.