تعداد واقعی مسکن مهر بجنورد تنها 328 واحد از دو هزار است

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، طرح مسکن مهر یکی از طرحهای دولت برای تامین مسکن اقشار متوسط و کم درآمد جامعه است که در این طرح واجدان شرایط با استفاده از زمین و تسهیلات دولتی در قالب تعاونی های مسکن، صاحب خانه می شوند.

در خراسان شمالی پس از ابلاغ بند "دال" تبصره 6 آیین نامه بودجه سال 86 فعالیتهایی در راستای انجام طرحهای دولت آغاز شد که مهمترین آن طرح مسکن مهر بود.

در این طرح پس از ثبت نام 23 هزار نفر و پالایش و ساماندهی آنها در قالب 24 تعاونی مسکن مهر، 12 هزار واجد شرایط ساماندهی شدند و به آنها زمین دولتی واگذار شد.

با سرعت گرفتن ساخت مسکن مهر در استان به خصوص در سال جاری، ‌رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان شمالی اعلام کرد: تا پایان سال دو هزار واحد مسکونی طرح مسکن مهر در خراسان شمالی با حضور رئیس جمهور به بهره برداری می رسد.

این در حالیست که تنها 328 واحد از این تعداد در قالب تعاونی های مسکن مهر ساخته شده است.

مدیر عامل پروژه مسکن شهری پاسخ مهر را نداد

جزمی مدیرعامل سه پروژه مسکن شهری در شهرستانهای بجنورد، شیروان و آشخانه حاضر به پاسخگویی به سئوالات خبرنگار مهر در خصوص چگونگی قرار گرفتن این واحدها در قالب مسکن مهر نشد.

مدیرعامل تعاونی همیاری شهرداری بجنورد نیز در این مورد صحبت نکرد.

با وجود تماسهای مکرر با معاون عمرانی و توسعه مسکن و معاون شهرسازی و نظام مهندسی سازمان مسکن و شهرسازی خراسان شمالی این معاونتها اعلام کردند به علت حجم کارهای اداری فرصت پاسخگویی به خبرنگاران را ندارد.

مسئول روابط عمومی سازمان مسکن و شهرسازی به خبرنگار مهر گفت: از تعداد 22 تعاونی مسکن که در نیمه دوم اسفندماه به بهره برداری می رسد پنج تعاونی در قالب مسکن مهر و 17 تعاونی اجاره به شرط تملیک، مشارکتی، مسکن شهری و ساخت بافت فرسوده است که یا با استفاده از زمین دولتی با قیمت کارشناسی روز ساخت و ساز کرده اند یا از تسهیلات دولتی در ساخت آنها استفاده شده است.

حسین نعمتی افزود: در همه این طرحها زمین از سوی مسکن و شهر سازی یا از بخش تعاونی واگذار شده است.

1672 مسکن از واحدهای آماده بهره برداری در قالب طرح مسکن مهر، توسط نهادهای دیگر ساخته شده است

یک کارشناس نیز با تائید اینکه تنها 328 واحد از واحدهایی که قابل افتتاح هستند در قالب مسکن مهر ساخته شده اند به خبرنگار مهر گفت: این 328 واحد در زمینهای رایگان دولتی (بهره برداری 99 ساله) ساخته شده قابلیت گنجاندن در طرح مسکن مهر را دارد و بقیه توسط نهادهای دیگر و در سرفصلهای دیگر مانند طرح مسکن اجاره ای، طرح مسکن محرومان شهری بنیاد مسکن، اجاره به شرط تملیک که از طرحهای دولتهای گذشته است، ساخته می شود.

وی افزود: براساس تعاریف رئیس جمهور، وزیر مسکن و شهرسازی و قوانین و مصوبات شورای عالی مسکن کشور، مسکن مهر به واحدهای تولیدی - مسکونی که با استفاده از اراضی دولتی در قالب واگذاری 99 ساله و تسهیلات ویژه 14 میلیون تومانی از محلهای تعریف شده ساخته می شود، اطلاق می شود.

وی با بیان اینکه آمار مسکن مهر خراسان شمالی واقعی نیست، اظهار داشت: با وجود این رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان شمالی در جراید محلی و نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرده بود دو هزار و 800 واحد مسکونی و سپس اعلام کرد دو هزار واحد مسکن مهر در خراسان شمالی با حضور رئیس جمهور و وزیر مسکن و شهرسازی به بهره برداری می رسد.

وی بیان کرد: این درحالیست که از مجموع آمار اعلام شده 548 واحد در املاک شخصی اشخاص احداث شده و صرفا تسهیلات مسکن با عنوان مسکن اجاره ای پنج ساله بخش خصوصی استفاده کرده اند.

این منبع خبر گفت: 291 واحد نیز از محل پروژه های اجاره به شرط تملیک که اعتبار و طرح آن چند سال قبل از طرح مسکن مهر تصویب وبه مرحله اجرا رسیده واخیرا به پایان رسیده تحت عنوان مسکن مهر عنوان شده است در حالیکه این واحدها باید به خانواده های واجد شرایط به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار شود.

وی افزود: هزار و 361 واحد هم از محل طرح مسکن اجاره ای پنج ساله طراحی و اخیرا رو به اتمام است که جزء طرحهای مسکن مهر اعلام شده است.

وی اظهار داشت: 142 واحد نیز از طرح مسکن محرومان شهری بنیاد مسکن استان که با اعتبارات خاص ساخته شده و بر اساس قانون باید به محرومان واجد شرایط واگذار می شد از سوی رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان شمالی تحت عنوان مسکن مهر اعلام شد.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی در مصاحبه ای با روزنامه خراسان شمالی اعلام کرده بود به تمامی دهکهای جامعه زمین رایگان داده می شود، این درحالیست که براساس مصوبه شورای عالی مسکن اینگونه واگذاری زمین صرفا به دهکهای پایین و کم درآمد جامعه تعلق می گیرد.

2012 واحد مسکونی در قالب مسکن مهر تحویل متقاضیان می شود

رئیس مسکن و شهرسازی خراسان شمالی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در مرکز استانها گفت: تعداد واحدهای آماده سازی شده برای مسکن مهر دو هزار و 12 واحد است که در قالب چندین تعاونی به متقاضیان مسکن واگذار می شود.

نقدی پور اظهار داشت: عده ای در تلاش هستند تا این آمار را غیرواقعی جلوه دهند حال آنکه این افراد اغلب قصد زیر سئوال بردن خدمات دولت را دارند.

وی ادامه داد: طرح مسکن مهر با هدف خانه دار کردن همه افراد در خراسان شمالی تاکنون از پیشرفت قابل ملاحظه ای برخوردار بوده و جز استانهای پیشرو در طرح مسکن مهر است و در این میان از استان تهران نیز جلوتر بوده است.



این مسئول در خصوص بروز اختلاف در ارائه آمار و ارقام تعداد دقیق واحدهای تحویلی در قالب مسکن مهر به متقاضیان این تفاوت را که اختلاف ناچیزی بوده مربوط به آماده نبودن برخی از واحدها برای تحویل با توجه به واقع شدن در فصل سرما و نبود زمان کافی برای اتمام عملیات داخلی ساختمانی برخی واحدها برشمرد.



وی ادامه داد: هیئتی از سوی وزارت مسکن و شهرسازی برای بازدید از پروژه ها به بجنورد آمدند و با صلاحدید این هیئت تعدادی از واحدها که تا پایان سال جاری آماده بهره برداری نبود از لیست اعلام شده حذف شد.



رئیس مسکن و شهرسازی خراسان شمالی در آخر با تاکید بر اینکه تعداد دو هزار و 12 واحد مسکونی در قالب مسکن مهر تحویل متقاضیان می شود، گفت: هرگونه آماری جز تعداد اعلام شده از تعداد واحدها و تعاونیهای موجود غیر واقعی است.



وی همچنین از اصحاب رسانه برای بازدید از پروژه های مسکن مهر بجنورد دعوت کرد و گفت: اصحاب رسانه می توانند با حضور در این شهر خود واقعیتها را دیده و منعکس کنند.