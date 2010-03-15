مازندران رتبه پنجم کاهش تصادفات کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمد حسن قبادی ظهر دوشنبه در مراسم نواخته شدن زنگ همیار پلیس در مدرسه راهنمایی شهید چمران ناحیه یک ساری با اشاره به در پیش بودن ایام تعطیلات نوروزگفت: پیش بینی می شود امسال 15 میلیون نفر وارد استان مازندران شوند که است که باید در این خصوص اقدامات پیشگیرانه در بحث امنیتی لحاظ کنیم .

وی طرح همیار پلیس را کاری جهادی توصیف کرد وادامه داد: مازندران در میان 31 استان کشور در کاهش تصادفات در رتبه پنجم قرار گرفت که با توجه به حجم حضور مسافران درطول سال ، این نشان دهنده مشارکت عمومی و نیز رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی است.

قبادی در ادامه با بیان این‌که در 11 ماهه امسال 24 هزار نفر در سطح کشور به دلیل تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده و 300 هزار نفر نیز معلول شده اند، بیان داشت: سرعت و سبقت غیر مجاز و انحراف مهمترین عامل این تصادفات بوده است.

جانشین فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به این‌که در استان 200 هزار دانش آموز همیار پلیس هستند، خاطر نشان کرد: علاوه بر این 40 هزار فرهنگی به عنوان فرهنگ یار پلیس نیز در استان با راهنمایی و رانندگی در برقراری نظم و انضباط همکاری می کنند.

قبادی با اشاره به در پیش بودن چهارشنبه آخر سال گفت: 400 هزار مواد محترقه که از دیگر کشورها وارد استان مازندران شده بود توسط مأموران نیروی انتظامی استان کشف و ضبط شد.



احمد فرهودی، معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش مازندران گفت : اجرای طرح همیار پلیس اثرات تربیتی بسیاری را در جامعه داشته است.

وی با بیان اینکه طرح همیار پلیس یکی از طرح های موفق در سطح کشور بوده است، افزود: این طرح علاوه بر فرهنگ سازی در سطح جامعه موجب کاهش اثرات منفی ترافیک، افزایش انضباط اجتماعی و کاهش سوانح رانندگی شده است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش وپرورش مازندران با اشاره به این‌که ، طرح همیار پلیس از سوی سازمان بهداشت جهانی مورد حمایت قرار گرفته و از آن به عنوان الگویی برای دیگر کشورها بهره گرفت خاطر نشان کرد: توسعه این طرح می تواند اثرات تربیتی بسیار سازنده ای در جامعه هدف ما که همان دانش آموزان هستند داشته باشد.