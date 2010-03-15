بروز پدیده مراکز درمانی غیر مجار به دلیل فقدان موسسات قانونمند است

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه ستاد مبارزه با مواد مخدر که به قصد تنویر افکار عمومی در خصوص مراکز درمانی غیر مجاز و کمپ‌ها و شیوه درمانی آنها منتشر شده آمده است: نگاه به پدیده اعتیاد وآسیبهای اجتماعی ناشی از آن، مستلزم یک شناخت چند بُعدی و مسئله محور است و خطر آن می‌تواند تمامی شئون اجتماعی را با تهدیدی جدی مواجه کند، لذا هرگونه ساده‌انگاری و تک جنبه‌ای دیدن آن می‌تواند امکان خطا در برخورد با این مسئله پیچیده اجتماعی را فراهم آورد.

بر همین اساس و بر مبنای تجارب 30 ساله گذشته و با تاکید بر ضرورت عقلانی – اجتماعی، جلب مشارکتهای گسترده مردمی در حوزه‌های مختلف پیشگیری و درمان و حمایت اجتماعی، در دستور کار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار گرفته و در این میان نگاه ستاد به حوزه درمان اعتیاد که در قالب هر دو روش درمان مبتنی بر دارو و درمان پرهیزمدار صورت می‌گیرد معطوف به رفع نقیصه‌ها و حمایت جدی و ایجاد ظرفیت‌های گسترده جهت پاسخ به نیازهای جامعه و رفع نگرانی‌های مبتلایان به بیماری اعتیاد و خانواده‌های معتادان است، لذا ستاد مبارزه با مواد مخدر مصمم است با کمک به ایجاد و گسترش مراکز درمانی قانونمند و حایز حداقل‌های استاندارد در هر دو روش (درمان دارویی و پرهیزمدار) رویکردی ایجابی در این زمینه داشته باشد.

ضمن اینکه معتقدیم براساس واقعیت‌های اجتماعی آنچه که موجب بروز پدیده خانه‌های بهبودی وکمپ‌های درمانی با شیوه‌های غیر قانونی و قرون وسطائی می‌شود،‌ چیزی جز پاسخ طبیعی جامعه به فقدان و کمبود مراکز و موسسات قانونمند و پاسخگو به نیازهای اساسی جامعه وخانواده‌های مستأصل نیست.

از این حیث همه دستگاههای متولی می‌بایست با استفاده از تمام ظرفیت خود، تسهیلات لازم را برای جلب مشارکت خیرین و سازمان‌های مردم‌نهاد توانمند و بخش خصوصی بیش از گذشته به‌کار برند، سازمان‌های مسئول نیز از هیچ تخلفی در زمینه تعرض به حقوق افراد گذشت نخواهند کرد.