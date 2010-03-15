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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۲۲

تنها زایشگاه شهر انبار الوم دوسال نیمه کاره رها شده است

تنها زایشگاه شهر انبار الوم دوسال نیمه کاره رها شده است

گرگان - خبرگزاری مهر: مرکز زایشگاه شهر انبارالوم پس از گذشت دو سال نیمه کاره رها شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، بخشدار وشمگیر آق قلا عصر دوشنبه در بازدید از این طرح افزود: این طرح مدتها به علت کمبود اعتبار متوقف شده بود و دو سال پیش  با کمک فرد نیکوکاری به نام " کریم آمانی سید " ساکن روستای حبیب ایشان و مشارکت مردم وارد فاز جدیدی شد ولی متاسفانه هنوز عملیات ساختمانی آن به اتمام نرسیده است.

حسن مالی افزود: این ساختمان در دو طبقه با زیربنای 700 متر مربع در زمینی به وسعت 260 مترمربع با کمک 200 میلیونی این فرد خیر درشهر انبارالوم ساخته می شود.
 
وی اظهار داشت: در حال حاضر این پروژه حدود 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل آن نیازمند تامین اعتبار استانی و کمک خیرین است.
 
بخشدار وشمگیر یکی از شاخصهای ساخت این زایشگاه را کاهش مرگ و میر مادران باردار عنوان کرد و اظهار داشت: این طرح به دلیل بعد مسافت شهر انبارالوم و روستاهای مجاور با تنها بیمارستان آق قلا، برای جلوگیری از مرگ و میر مادران باردار اجرا می شود.
 
مالی عنوان کرد: بهره برداری از این طرح عامل موثری درکاهش مرگ مادران باردار و سلامت شهرستان خواهد بود.
کد مطلب 1052315

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