دانش آموزان مازنی در بازسازی عتبات 780 میلیون ریال کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، احمد فرهودی عصر دوشنبه در جلسه ستاد بازسازی عتبات عالیات آموزش و پرورش مازندران در ساری افزود: فرهنگیان و دانش آموزان مازندرانی در حرکتی خود جوش و انسانی هدایای نقدی خود را برای بازسازی عتبات عالیات عراق به مدیران مدارس تحویل دادند .

وی گفت: کارکنان سازمان آموزش و پرورش مازندران نیز با پرداخت 623 هزار تومان به حساب ویژه بازسازی عتبات عالیات در این طرح مشارکت کردند .

وی ادامه داد: فرهنگیان و دانش آموزان ناحیه یک ساری با کمک بیش از 102 میلیون ریالی خود بیشترین سهم را در این اقدام خداپسندانه داشتند.

معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش مازندران با اشاره به استقبال فراوان دانش آموزان و خانواده هایشان از این طرح گفت: طرح جمع آوری هدایا و نذورات دانش آموزان برای مشارکت در بازسازی عتبات عالیات عراق همچنان در مدارس مازندران ادامه خواهد داشت .