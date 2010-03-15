دیوان عدالت اداری برای کاهش ورودی پرونده های سال 89 تلاش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اشاره به افزایش ورودی پرونده ها در سال جاری گفت: درصدد هستیم در سال آینده با دعوت از مسئولان دستگاهها و مدیران حقوقی آنها بتوانیم ورودی پرونده ها به دیوان را کاهش دهیم.

وی افزود: آخرین آماری که از بخش ارجاعات دیوان از فروردین تا 20 اسفند 88 در مقایسه با سال گذشته به دست آمده بسیار نگران کننده است به همین جهت باید با دستگاههای مربوط هماهنگی شود تا ورودی پرونده به دیوان کاهش یابد.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در سال جاری هیأت عمومی 45 جلسه برگزار کرد که در مجموع 850 فقره پرونده رسیدگی شده است که از این تعداد 47 رأی بر ابطال مصوبات و 60 رأی وحدت رویه نیز صادر شد و در بقیه آراء مذکور مصوبات مورد شکایت قانونی تشخیص و در بحث تعارضی آراء هیئت عمومی دیوان تعارضی احراز نگردید.

در پایان جلسه دو پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و دستورات مقتضی صادر شد:

1. پرونده کلاسه 88/976 هیأت عمومی درخصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، سوم و چهارم دیوان موضوع شکایت تعدادی از کارکنان آموزش و پرورش شهرهای بسطام و شاهرود به خواسته مطالبه کمک هزینه مهدکودک که پس از ملاحظه پرونده ها و بررسی مقررات مربوطه از جمله جزء الف بند 10 ضوابط اجرائی بودجه سال 1384 و جزء الف بند 17 ضوابط اجرائی بودجه سال 1385 کل کشور آراء صادره بر رد شکایت شاکیان صحیح و موافق با قانون و مقررات تشخیص گردید.

2. پرونده کلاسه 88/1020 موضوع تقاضای نقض دادنامه شماره 1414 مورخ 30/11/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در راستای اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: هیأت عمومی دیوان پس از بررسی سوابق مربوطه و مقررات مرتبط از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383 (ماده 3 و بندهای ذیل آن و تبصره 2 ماده مذکور) دادنامه شماره 1414 مورخ 30/11/1386 هیأت عمومی دیوان را نقض و دستور اداری شماره 11083 مورخ 28/1/1386 صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر وزارت رفاه و تأمین اجتماعی را از تاریخ صدور آن خلاف قانون تشخیص و ابطال نمود.





