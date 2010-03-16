تربیت چشم انتظار موفقیت شموشک در تبریز/ گروه "ب" تحت تاثیر جام حذفی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفدهم رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر فردا (چهارشنبه) با برگزاری 10 دیدار از گروه‌های دوگانه پیگیری می شود. در گروه "الف" این مسابقات، تیم‌های تربیت یزد و صنعت نفت منتظر هستند تا شموشک بتواند در تبریز از شهرداری امتیاز بگیرد. این در حالیست که شاگردان میثاقیان پس از ناکامی هفته گذشته در لرستان تنها به دنبال پیروزی در مصاف با این تیم مازندرانی خواهند بود.

دیدارهای گروه "ب" نیز تحت تاثیر برگزاری مسابقات جام حذفی انجام خواهد شد. این هفته به دنبال درگیری تیم‌های مس سرچشمه کرمان، داماش گیلان، گسترش فولاد و پتروشیمی تبریز با دیدارهای جام حذفی، سه دیدار از این گروه به تعویق خواهد که مهمترین آن دیدار پتروشیمی تبریز - نفت تهران است. این بهترین فرصت برای تیم برق شیراز خواهد بود تا با برتری مقابل کوثر لرستان امتیاز خود را با تیم نفت، صدرنشین گروه "ب" برابر کند.

- برنامه دیدارهای هفته هفدهم لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور و همچنین جدول رده بندی این رقابت‌ها به شرح زیر است:

گروه الف:

چهارشنبه - 26/12/88

* مس رفسنجان - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14:30، ورزشگاه شهدا نوش آباد رفسنجان

* پیام مخابرات فارس - اتکا گلستان، ساعت 14:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

* صنعت نفت آبادان - شهرداری بندرعباس، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی آبادان

* سپاهان اصفهان - تربیت یزد، ساعت 14:30، ورزشگاه صفائیه اصفهان

* شهرداری تبریز - شموشک نوشهر، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی تبریز

* کاوه تهران - داماش لرستان، ساعت 14:30، ورزشگاه برق تهران

* پیام مخابرات شیراز - شاهین اهواز، ساعت 14:3، ورزشگاه تختی مشهد

جدول رده بندی گروه الف:

1- شهرداری تبریز 36 امتیاز

2- تربیت یزد 28 امتیاز

3- صنعت نفت آبادان 27 امتیاز

4- ایرانجوان بوشهر 23 امتیاز (یک بازی کمتر)

5- اتکا گلستان 23 امتیاز (یک بازی کمتر)

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13- داماش لرستان 13 امتیاز

14- شاهین اهواز 6 امتیاز (سه بازی کمتر)

گروه ب:

چهارشنبه - 26/12/88

* آلومینیوم هرمزگان - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی بندرعباس

* کوثر لرستان - برق شیراز، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی خرم آباد

* فولاد نوین اهواز - شن سا اراک، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

* گل گهرسیرجان - نساجی مازندران، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

یکشنبه - 15/1/89

* مس سرچشمه کرمان - داماش گیلان، ساعت 15، ورزشگاه زینعلی سرچشمه

* صنعت مهرکام پارس - گسترش فولاد تبریز، ساعت 15، ورزشگاه امام خمینی (ره) اسلامشهر

* پتروشیمی تبریز - نفت تهران، ساعت 15، ورزشگاه تختی تبریز

جدول رده بندی گروه ب:

1- نفت تهران 30 امتیاز (یک بازی کمتر)

2- برق شیراز 27 امتیاز (یک بازی کمتر)

3- آلومینیوم هرمزگان 26 امتیاز

4- داماش گیلان 25 امتیاز

5- مس سرچشمه کرمان 23 امتیاز

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13- گل گهر سیرجان 14 امتیاز

14- کوثر لرستان 11 امتیاز (2 بازی کمتر)