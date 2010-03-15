کاروان سپاهان اول فروردین به ازبکستان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان 50 نفره سپاهان ایران برای برگزاری سومین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا برابر پاختاکور ازبکستان ساعت 9 صبح روز اول فروردین ماه سال 1389 با پرواز چارتر از فرودگاه شهید بهشتی اصفهان راهی تاشکند ازبکستان می شوند.

کاروان نماینده زردپوش ایران در لیگ قهرمانان آسیا پس از حضور در فرودگاه بین المللی تاشکند راهی هتل 5 ستاره شرایتون شده و در این هتل اسکان می یابند، هتلی که در مرکز شهر تاشکند واقع شده است.

شاگردان امیر قلعه نویی پیش از دیدار با پاختاکور دو جلسه تمرینی را در ازبکستان برگزار می کنند که اولین تمرین آنها ساعت 19 روز اول فروردین‌ماه در ورزشگاه جار تاشکند و دومین جلسه تمرینی زردپوشان نیز ساعت 17 روز دوم فرورین‌ماه، یک روز قبل از بازی، در ورزشگاه مرکزی پاختاکور برگزار می شود.