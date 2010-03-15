رئیس جدید سازمان پزشکی قانونی کشور منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس حکم آیت الله صادق لاریجانی، صبح امروز"دوشنبه" شجاعی به مدت سه سال به ریاست سازمان پزشکی قانونی برگزیده شده است.

در این حکم، ابراز امیدواری شده رئیس جدید سازمان پزشکی قانونی با توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و سیاستهای راهبردی قوه قضائیه در انجام امور محوله موفق باشد.

پیشتر، محمد حسن عابدی ریاست این سازمان وابسته به دستگاه قضایی را به عهده داشت.

مراسم تودیع و معارفه روسا قدیم و جدید سازمان پزشکی قانونی کشور، فردا - ‪ ۲۵اسفندماه جاری - با حضور معاون اول قوه قضائیه برگزار می‌شود.

