مارکز با "دوازده داستان سرگردان" میهمان نوروز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن فرزانه این کتاب را از زبان ایتالیایی به فارسی برگردانده است. "دوازده داستان سرگردان" پیش از این در دهه هفتاد توسط رضا موسوی ترجمه و توسط نشر علم منتشر شده بود ولی به دلیل نایاب بودن ترجمه قبلی، به نظر می‌رسد ترجمه اخیر با اقبال علاقمندان به آثار مارکز روبه رو شود.

نشر ققنوس در هفته پایانی سالجاری این کتاب 200 صفحه ای را در 2500 نسخه به قیمت 3500 تومان عرضه کرده است.

"شریدر به روایت شریدر" کتاب دیگری از این ناشر است که در حوزه تخصصی سینما با ترجمه و ویرایش مازیار اسلامی منتشر شده است. در فصل پایانی این کتاب نقد و نظرهایی از شریدر آمده است.

این کتاب سینمایی در 311 صفحه به قیمت 6500 تومان عرضه شده است.

همچنین نشر ققنوس با تجدید چاپ "فراز و نشیب زندگی بدکاران" از نوشته های آنوره دو بالزاک با ترجمه پرویز شهدی این فرصت را فراهم کرده تا علاقمندان به ادبیات کلاسیک در تعطیلات نوروزی بتوانند این اثر را مطالعه کنند.

این کتاب در 1100 نسخه به قیمت 12 هزار تومان منتشر شده است.