نشست خبری رئیس کمیته فوتسال لغو شد

عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: با توجه به در پیش بودن تعطیلات نوروز از روابط عمومی فدراسیون فوتبال خواسته بودم، نشستم با خبرنگاران روز سه شنبه برگزار شود. به دلیل اینکه در این روز آقای سعیدلو با خبرنگاران دیدار خواهد کرد، عملا امکان این فراهم نبود که نشست خبری من برگزار شود.

وی در ادامه داد: از آنجائیکه می خواستم مطالب مهمی را در این نشست خبری بیان کنم، تصمیم گرفتم تا در تاریخی دیگر و بعد از تعطیلات نوروز پاسخگوی خبرنگاران باشم.

این خبر در حالی بعدازظهر دوشنبه از سوی روابط عمومی فدراسیون فوتبال اعلام شد که در کمتر از یکساعت خبر لغو این نشست مجددا از سوی روابط عمومی در اختیار رسانه ها قرار گرفت.