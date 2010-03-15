برکه پرورش آبزیان آزمایشگاهی در دانشگاه تربیت معلم راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مسئول مرکز پرورش و تکثیر حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه تربیت معلم ظهر دوشنبه در مراسم بهره برداری از برکه تحقیقاتی پرورش آبزیان در دانشگاه تربیت معلم اظهار داشت: با راه اندازی این برکه که با اعتبار 20 میلیون تومان راه اندازی شده بیش از 10 هزار لارو قورباغه و 15 هزار لارو ماهی فیتوفاگ "گیاه خوار" در آن رهاسازی شده است.

محمد نبیونی افزود: این برکه تحقیقاتی در حقیقت مرحله دوم ساخت این مرکز به شمار می رود که دارای شرایط زیست شناسی و اکولوژیکی طبیعی مناسبی برای پرورش آبزیان آزمایشگاهی است.

وی خاطرنشان کرد: این برکه با مساحت یک هزار و 150 متر مربع و با متوسط عمق 120 سانتی متر احداث شده است.

استاد دانشگاه تربیت معلم اظهار داشت: شرایط زیستی این برکه به گونه ای است که کف آن با عمقهای گوناگون به طور طبیعی محل مناسبی برای زیست و تخم گذاری آبزیان طراحی شده و نیازی نیز به تعویض آب ندارد و آبزیان در شرایط کاملا طبیعی در آن زیست می کنند.

نبیونی خاطرنشان کرد: محققان، کارشناسان علوم زیستی و دانشجویان می توانند طرحهای تحقیقاتی خود را در این برکه انجام داده و از خدمات آن استفاده کنند.

وی یادآور شد: در مراحل بعدی در این برکه، آبزیان دیگری از جمله سخت پوستان نظیر خرچنگ، میگوی آب شیرین و ... رهاسازی خواهد شد.