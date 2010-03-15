آبرسانی به روستاهای بالای 20 خانوار مازندران به 94 درصد می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین برزگر عصر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر شرکت آبفار شهرستان نکاء اظهار داشت: در سال گذشته شرکت آب و فاضلاب روستایی استان در راستای خدمات دهی و رفاه روستاییان بیش از 300 کیلومتر آبرسانی به روستاهای غیرتحت پوشش مازندران را انجام داده است.

وی اظهار داشت: اعتبارات خوبی برای آبرسانی روستایی در دولت نهم به مازندران اختصاص یافته و مسیر کنترل کیفی آب و توسعه شبکه های فرسوده در برنامه است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران با بیان اینکه اعتبارات مهمی برای ده مجتمع بزرگ آبرسانی در سال آینده اختصاص یافت خاطر نشان کرد: با توجه به تخصیص اعتبارات و فعالیت مستمر کارکنان در پایان برنامه پنجم، آبرسانی به روستاهای بالای 20 خانوار به 94 درصد می رسد.

بزرگر با اشاره به فعالیت دشوار و سخت کارکنان آبفار و پیمانکاران در راستای آبرسانی به روستاهای صعب العبور یادآور شد: برای فراهم نمودن امکانات رفاهی و خدماتی در روستاها بیش از یک شهر وقت و هزینه می شود ولی روستاییان هیچ اطلاعی در این راستا ندارد و برای حفظ و نگهداری از این سرمایه و نعمت باید اطلاع رسانی کنند.

وی بیان داشت: روستاهای مازندران با توجه به پراکندگی ها و کوهستانی بودن و اختلافات دما و ارتفاع دارای مشکلات بسیار فراوان در راستای ارائه خدمت به روستاییان است.

در پایان این مراسم از سید علی اسدی مدیر سابق آبفار نکاء تجلیل و سید علی اکبر مهدی آبندانسری مدیر جدید آبفار نکاء شد.