  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۳۹

افزایش 23 درصدی جرائم در خراسان رضوی در سال 88

افزایش 23 درصدی جرائم در خراسان رضوی در سال 88

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی از افزایش 23 درصدی جرائم در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر درمشهد، محسن متین ‌فر عصر دوشنبه در نشست خبری  اداره تعزیرات حکومتی در مشهد افزود: در سال جاری ورودی پرونده‌ها 75 درصد و مختومه شدن پرونده 79 درصد افزایش داشته است. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی ، خاطر نشان کرد: تعداد پرونده‌های ورودی به تعزیرات حکومتی استان بیش از 24 هزار پرونده بوده است که بیش از 20 هزار پرونده رسیدگی شده و به حالت مختومه درآمده است، لذا 83 درصد پرونده‌های وارده رسیدگی و اجرای حکم هم صورت گرفته است.
 
متین ‌فر تصریح کرد: 67 میلیارد و 397 میلیون و 936 هزار و 280 ریال کل جریمه پرونده‌ها در سال جاری بوده است که برای برخی پرونده‌ها مجازات حبس تعیین شد.
 
مدیرکل تعزیرات حکومتی  خراسان رضوی ادامه داد:7 گروه ویژه رسیدگی به قاچاق در استان،پیگیراین موارد هستند، ضمن این که  فرآورده‌های نفتی مقام اول را در کالاهای قاچاقی خروجی از استان دارد.
 
متین ‌فر، اظهار داشت: 2 تا 3 درصد رسیدگی به پرونده‌های قاچاق را مانده سال گذشته است .
 
وی  در رابطه با عرضه خارج از شبکه 100 تن آرد در یک ماه و نیم گذشته افزود: متخلف اصلی شخص حقیقی بوده ولی قصور دستگاه‌های دولتی هم در این خصوص تاثیرگذار بوده است.
 
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی ، با بیان این که هر ساله 10 تا 12 درصد عرضه فرآورده نفتی در استان افزایش داشته است، تصریح کرد: با تشکیل کارگروه مخصوص رسیدگی، عرضه فرآورده‌های نفتی 2 تا 3 درصد کاهش داشته است.
     
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی از تشکیل کمیته رسیدگی به تعرفه‌های پزشکی خبر داد و اظهار داشت: قبل از تشکیل این کارگروه تخلفات زیرمیزی پزشکان هفت درصد بود که با تشکیل این کارگروه به 6/1 درصد کاهش یافته است.
 
وی افزود: 9 شعبه سیار و ثابت بازرسی برای کنترل ایام نوروز در شهرستان‌ها و مراکز استان دایرشده است که در ایام نوروز گشت‌های سیاری با سازمان بازرگانی و علوم پزشکی و اصناف خواهیم داشت و همچنین یک شعبه بازرسی در پایانه مسافربری از 10 اسفند ماه تا 20 فروردین مستقر خواهد بود.
کد مطلب 1052328

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها