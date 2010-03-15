افزایش 23 درصدی جرائم در خراسان رضوی در سال 88

به گزارش خبرنگار مهر درمشهد، محسن متین ‌فر عصر دوشنبه در نشست خبری اداره تعزیرات حکومتی در مشهد افزود: در سال جاری ورودی پرونده‌ها 75 درصد و مختومه شدن پرونده 79 درصد افزایش داشته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی ، خاطر نشان کرد: تعداد پرونده‌های ورودی به تعزیرات حکومتی استان بیش از 24 هزار پرونده بوده است که بیش از 20 هزار پرونده رسیدگی شده و به حالت مختومه درآمده است، لذا 83 درصد پرونده‌های وارده رسیدگی و اجرای حکم هم صورت گرفته است.

متین ‌فر تصریح کرد: 67 میلیارد و 397 میلیون و 936 هزار و 280 ریال کل جریمه پرونده‌ها در سال جاری بوده است که برای برخی پرونده‌ها مجازات حبس تعیین شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد:7 گروه ویژه رسیدگی به قاچاق در استان،پیگیراین موارد هستند، ضمن این که فرآورده‌های نفتی مقام اول را در کالاهای قاچاقی خروجی از استان دارد.

متین ‌فر، اظهار داشت: 2 تا 3 درصد رسیدگی به پرونده‌های قاچاق را مانده سال گذشته است .

وی در رابطه با عرضه خارج از شبکه 100 تن آرد در یک ماه و نیم گذشته افزود: متخلف اصلی شخص حقیقی بوده ولی قصور دستگاه‌های دولتی هم در این خصوص تاثیرگذار بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی ، با بیان این که هر ساله 10 تا 12 درصد عرضه فرآورده نفتی در استان افزایش داشته است، تصریح کرد: با تشکیل کارگروه مخصوص رسیدگی، عرضه فرآورده‌های نفتی 2 تا 3 درصد کاهش داشته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی از تشکیل کمیته رسیدگی به تعرفه‌های پزشکی خبر داد و اظهار داشت: قبل از تشکیل این کارگروه تخلفات زیرمیزی پزشکان هفت درصد بود که با تشکیل این کارگروه به 6/1 درصد کاهش یافته است.

وی افزود: 9 شعبه سیار و ثابت بازرسی برای کنترل ایام نوروز در شهرستان‌ها و مراکز استان دایرشده است که در ایام نوروز گشت‌های سیاری با سازمان بازرگانی و علوم پزشکی و اصناف خواهیم داشت و همچنین یک شعبه بازرسی در پایانه مسافربری از 10 اسفند ماه تا 20 فروردین مستقر خواهد بود.