دو مقاله علمی استادان دانشگاه آزاد کرج در مجامع بین المللی پذیرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مقاله مانی میرفیضی، عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با عنوان "بررسی شیوع و عوامل خطرزای دیابت بارداری در زنان باردار شهرستان کرج 1388" پذیرفته شده در کنفرانس بین المللی بیماریهای داخلی استرالیا یکی از این مقاله هاست.

این کنفرانس از تاریخ 20 مارس 2010 به مدت شش روز در شهر ملبورن استرالیا برگزار می شود.

همچنین مقاله "پریدخت اشکواری"، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی این واحد دانشگاهی با عنوان "مقایسه آگاهی دانشجویان پرستاری و مامایی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج" به صورت پوستر در پانزدهمین کنگره سالانه بین المللی آتلانتای آمریکا (ISPOR) پذیرفته شد.

این کنگره نیز از تاریخ 15 تا 19 سال 2010 در آمریکا برگزار می شود.

در حال حاضر بیش از 550 استاد و اعضای هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج مشغول فعالیت هستند.