اختصاص 10 میلیارد تومان برای بازسازی و تکمیل ورزشگاه طالقانی شهرری

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدلو که امروز - دوشنبه - به همراه برخی معاونان سازمان تربیت بدنی، مدیرکل تربیت بدنی استان تهران ، نمایندگان شهرری در مجلس شورای اسلامی ، مدیرکل تربیت بدنی شهرری و محمدحسن انصاریفرد مدیرعامل باشگاه راه آهن شهرری از امکانات ورزشی این منطقه بازدید می کرد ضمن اعلام این خبر گفت: امیدوارم با اختصاص این بودجه مسئولان شهرری نیز امور را پیگیری کنند تا سال آینده با بهره برداری از این ورزشگاه شاهد برگزاری دیدارهای راه آهن در شهرری باشیم.

وی ادامه داد: مسئولان شهرری باید پیگیر اختصاص این 10 میلیارد تومان باشند و شرایطی را فراهم کنند که این ورزشگاه تا سال آینده تکمیل و آماده بهره برداری شود تا از این طریق بتوانیم در جذب جوانان شهرری به ورزش برنامه های گسترده تری را به اجرا درآوریم.

محمدحسن انصاریفرد مدیرعامل باشگاه راه آهن شهرری نیز ضمن تشکر از توجه رئیس سازمان تربیت بدنی و اختصاص این مبلغ برای تکمیل و بهره برداری از ورزشگاه شهید طالقانی ابراز امیدواری کرد با کمک همه مسئولان شهرری بتوانند این ورزشگاه را هرچه سریعتر با شرایط ایده ال آماده بهره برداری کنند.

ورزشگاه شهید طالقانی شهرری که نیمه کاره مانده است در فاز اول گنجایش پذیرش 15 هزار تماشاگر را دارد و در فاز دوم نیز قابلیت افزایش تا ظرفیت 30 هزار نفری را دارد.

محمدحسن انصاریفرد در سالهای حضورش در باشگاه راه آهن توانسته است این باشگاه قدیمی را با استانداردهای روز فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا مطابقت دهد و در بازدید نمایندگان این دو نهاد مورد تمجید قرار گیرد.

انصاریفرد در این مدت کمپ اختصاصی باشگاه، سالن بدنسازی با جدیدترین دستگاه های پیشرفته، زمین چمن مصنوعی، جایگاه ویژه و جایگاه خبرنگاران، اسکوربرد ورزشگاه و استخر و سونا مجموعه را تاسیس و تکمیل کرده است. ضمن اینکه زمین شماره یک ورزشگاه را نیز با چمن رولی آماده برگزاری مسابقات لیگ برتر کرده است.