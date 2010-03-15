احتمال حضور ملاعمر در کراچی

به گزارش خبرگزاری مهر، بی بی سی میدل ایست در گزارشی با اشاره به دستگیری ملا عبدالغنی برادر یکی از رهبران ارشد طالبان افغانستان در منطقه کراچی پاکستان در یک مدرسه مربوط به این گروه از احتمال پنهان شدن ملا عمر رهبر این گروه تروریستی در این منطقه خبر داد.

بی بی سی که روابط نزدیکی با سازمانهای جاسوسی آمریکا و انگلیس دارد، اعلام کرد حضور ملاعمر در منطقه کراچی توسط این سازمانها تایید شده است .



این رسانه انگلیسی از کراچی به عنوان محل آموزش طالبان افغان در پاکستان یاد کرد و آورد: طالبان افغانستان در مدارس اردوگاه های مهاجران افغان در منطقه کراچی رشد کرد و مردم این منطقه که افغانهای مهاجر هستند در سه دهه گذشته بین پاکستان و افغانستان در رفت و آمد هستند.

گفتنی است، کراچی به لحاظ اقتصادی قلب پاکستان محسوب می شود. از آنجا که دستگاه اطلاعاتی پاکستان به شدت تحت تاثیر دستگاه اطلاعاتی انگلیس از زمان تاسیس قرار دارد، احتمال درست بودن گزارش بی بی سی درباره حضور ملاعمر در این منطقه بسیار زیاد است، اما اینکه چرا وی توسط دستگاه های اطلاعاتی دو کشور دستگیر نمی شود به منافعی بر می گردد که در تداوم حیات تندروها برای این دو قدرت وجود دارد.