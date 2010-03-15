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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۳۳

هفته بیست و نهم لیگ برتر/

جشنواره گل مس در اهواز/ شاگردان بوناچیچ از جمع قعرنشینان فرار کردند

جشنواره گل مس در اهواز/ شاگردان بوناچیچ از جمع قعرنشینان فرار کردند

دیدار تیم‌های فوتبال فولادخوزستان و مس کرمان از هفته بیست و نهم رقابت‌های لیگ برتر با برتری پرگل شاگردان لوکا بوناچیچ به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، روز پایانی از هفته بیست و نهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه کشور عصر امروز (دوشنبه) با برگزاری یک دیدار در اهواز آغاز شد که طی آن تیم فوتبال مس کرمان با نتیجه جالب 4 بر صفر از سد میزبانش فولادخوزستان گذشت.

در این دیدار که در ورزشگاه تختی اهواز و با قضاوت محسن ترکی برگزار شد، فرزاد آشوبی (25 - پنالتی)، علی سامره (60 و 65)، و زالترون (83) گل‌های تیم فوتبال مس کرمان را به ثمر رساندند.

در این مسابقه غلامرضا رضایی از تیم فولادخوزستان و حمید عزیززاده، پیروز قربانی و قاسم دهنوی از تیم مس کرمان از داور مسابقه کارت زرد دریافت کردند.

با این پیروزی تیم فوتبال مس کرمان 32 امتیازی شد و با صعود 3 پله‌ای به رده چهاردهم جدول لیگ برتر صعود کرد، فولادخوزستان هم با 31 امتیاز به رده پانزدهم جدول تنزل یافت.

کد مطلب 1052335

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