تاکید مالزی بر همکاری اقتصادی و صنعتی با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق سفیر مالزی در تهران ظهر امروز با رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.

علاءالدین بروجردی در ابتدای این دیدار ضمن اظهار خرسندی از سطح ارتباطات و مناسبات فیمابین در عرصه‌های گوناگون تاکید کرد که دو کشور باید از فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود برای تقویت و تحکیم مناسبات برادرانه خود بهره گیرند.

وی در همین راستا بر تقویت پیوندهای بخش خصوصی دو کشور و سرمایه‌گذاری مشترک تاکید کرد.



رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در ادامه اهمیت و نقش موثر پارلمان‌ها را در تقویت روند توسعه و گسترش روابط دو کشور یادآور شد و افزود: پیوندهای پارلمانی فیمابین پشتوانه مهمی برای روابط برادرانه دو کشور است.



بروجردی همچنین از همتای خود در پارلمان مالزی برای دیدار از ایران دعوت بعمل آورد.



در این دیدار همچنین محمد صادق سفیر مالزی در ایران بر اهمیت توسعه و گسترش مناسبات فیمابین تاکید کرد و افزود: مالزی از تقویت و تحکیم مناسبات دوستانه دو کشور در همه زمینه‌ها استقبال می‌کند.



وی با بیان موقعیت راهبردی ایران در منطقه و ظرفیت‌های وسیع اقتصادی – صنعتی ایران اظهار کرد: ایران و مالزی امکانات فراوانی برای همکاری در بخش اقتصادی – صنعتی دارند.



سفیر مالزی همچنین بر آمادگی پارلمان کشورش برای توسعه روابط و همکاری‌های پارلمانی با مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.





