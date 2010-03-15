شهید برونسی نماد انسانی ‌بزرگ با معیارهای الهی و اسلامی بود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سردار علی مولوی عصر دوشنبه در همایش یک روزه بزرگداشت سردار شهید برونسی در سالن همایش های صدا و سیمامشهد افزود: برگزاری یادواره‌های شهدا باید برای ما پند و عبرت‌آموز بوده تا درس و منش شهدا را فراموش نکنیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اکنون دو دهه‌ از شهادت شهید برونسی می‌گذرد و یادواره‌های مختلفی برگزار می‎شود که این یادواره‌ها باید برای ما پند و عبرت آموز باشد.



وی اذعان داشت: در دیدار که خانواده محترم شهید با مقام معظم رهبری داشتند، مقام معظم رهبری به زیبایی ترسیم جدیدی از شخصیت شهید برونسی ارائه دادند.



رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تاکید کرد: شهید برونسی نماد یک حقیقت پرورش انسانهای بزرگ با معیارهای الهی و اسلامی است.