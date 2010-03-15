پاکستان ادعای واشنگتن پست را درباره کمک عبدالقدیر خان به ایران بی اساس دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارش روز گذشته خود مدعی شده بود که دکتر "عبدالقدیر خان" دانشمند هسته ای پاکستان به دولت ایران طرح هایی را در ارتباط با ساخت بمب هسته ای، بخشهایی برای سانتریفیوژها به منظور تصفیه اورانیوم و یک فهرست جهانی از تهیه کنندگان در ازای دریافت سلاح مطرح کرده است.

در همین حال در پی ادعای روزنامه واشنگتن درباره ساخت بمب هسته ای توسط ایران، "عبدال الباسط" سخنگوی دفتر وزارت امور خارجه پاکستان گفت که این ادعا مجموعه دیگری از یک افسانه است که در بعضی از مواقع برای اهدافی مشخص و آشکار ارائه می شود.