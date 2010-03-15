سازندگی ایران بر روی ریل صحیح در حال حرکت است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود ‌احمدی‌نژاد عصر امروز دوشنبه در مراسم افتتاح آزاد راه قزوین – رشت، دلیل ایجاد بسیاری از آسیب‌ها و تصادفات جاده‌ای را تقاطع‌های موجود در مسیرها دانست و اظهار داشت: با توجه به اینکه در آزادراه هیچ مانع و تقاطعی وجود ندارد، این موضوع هم در کاهش تلفات و تصادفات جاده‌ای و هم در صرفه‌جویی در وقت تأثیر فراوانی دارد.



رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه هزینه این پروژه در مقایسه با بسیاری از پروژه‌ها در حد مطلوبی بوده است، اظهار داشت: فاصله زمانی سفر بین قزوین تا رشت پیش از این در شرایط عادی حدود 2.5 ساعت بود که امروز با افتتاح این آزادراه در حدود یک ساعت در این زمان صرفه‌جویی می‌شود.



دکتر‌احمدی‌نژاد با بیان اینکه دولت خود را برای خدمت در تمام ایران تجهیز کرده و در حال فعالیت است، گفت: از همه مسئولین کشور می‌خواهیم با همکاری و همدلی خود دولت را در انجام خدمت‌رسانی به ملت یاری نمایند.



رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: دولت در بودجه سال 89 ، طرح‌های توسعه عمرانی را در کشور مدنظر قرار داده است که امیدواریم با همکاری دوستانمان در مجلس شورای اسلامی انسجام برنامه‌ها بهم نخورد و طرح‌هایی که با استدلال و منطق کارشناسی در دست اجراست به خوبی به نتیجه برسد.



وی با بیان اینکه ظرفیت، دانش و فناوری کشور تا حدی است که می‌توانیم هر ساله هزار کیلومتر راه‌آهن و حدود 800 کیلومتر راه بسازیم، اظهار امیدواری کرد: در آستانه هر سال نو جشن‌های بزرگ ارائه خدمت‌رسانی را برگزار نماییم.

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