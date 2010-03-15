شایعات تغییر مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه شریف تکذیب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه که از سوی شورای دانشگاه صنعتی شریف صادر شده آمده است: شورای دانشگاه صنعتی شریف ضمن تقدیر از خدمات و تلاش‌های جدی حجت الاسلام مرتضوی در جهت حفظ و ارتقاء کیفیت محیط فرهنگی و حفظ آرامش دانشگاه و تقدیر از کوشش‌های پانزده ساله وی به عنوان نماینده مقام معظم رهبری در تأمین وثوق و اعتماد استادان و دانشجویان، بدینوسیله پشتیبانی و حمایت خود را از وی ابراز داشته به اتقاق آراء از مسئولین ذی‌ربط خواستار تداوم مأموریت وی در دانشگاه است.

در ادامه این بیانیه آمده است: بدنه مذهبی و انقلابی دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف نیز با این تغییر مخالف است.