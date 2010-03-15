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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۳۰

با انتشار بیانیه ای /

شایعات تغییر مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه شریف تکذیب شد

شایعات تغییر مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه شریف تکذیب شد

شورای دانشگاه صنعتی شریف مرکب از 40 استاد بر‌جسته منتخب دانشکده ها و هیئت رئیسه با اعلام حمایت مجدد از مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در این دانشگاه شایعات مبنی بر تغییر وی را تکذیب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه که از سوی شورای دانشگاه صنعتی شریف صادر شده آمده است: شورای دانشگاه صنعتی شریف ضمن تقدیر از خدمات و تلاش‌های جدی حجت الاسلام مرتضوی در جهت حفظ و ارتقاء کیفیت محیط فرهنگی و حفظ آرامش دانشگاه و تقدیر از کوشش‌های پانزده ساله وی به عنوان نماینده مقام معظم رهبری در تأمین وثوق و اعتماد استادان و دانشجویان، بدینوسیله پشتیبانی و حمایت خود را از وی ابراز داشته به اتقاق آراء از مسئولین ذی‌ربط خواستار تداوم مأموریت وی در دانشگاه است.

در ادامه این بیانیه آمده است: بدنه مذهبی و انقلابی دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف نیز با این تغییر مخالف است.

کد مطلب 1052344

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