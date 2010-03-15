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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۴۶

ناامیدی "بی بی سی" از موفقیت میلی باند برای تحریک چین علیه ایران

ناامیدی "بی بی سی" از موفقیت میلی باند برای تحریک چین علیه ایران

بنگاه سخن پراکنی انگلیس درباره سفر وزیر امور خارجه این کشور به چین با اشاره به اختلافات سنتی میان دو طرف، درباره موفقیت سفر میلی باند برای جلب حمایتهای چینی ها علیه فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران ابراز ناامیدی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بی بی سی میدل ایست در گزارشی به اختلافات سنتی موجود میان انگلیس و چین به ویژه در حوزه اقتصادی و همچنین درباره حمایت اتحادیه اروپا از جدایی طلبان تبت چین، احتمال موفقیت دیوید میلی باند برای متقاعد کردن چینی ها به منظور دست برداشتن از حمایت از برنامه صلح آمیز هسته ای ایران را بسیار ضعیف دانست.

"دیوید ملی باند" هنگام ورود به چین در جمع خبرنگاران از تداوم سیاست چماق و هویج علیه ایران خبر داده بود.

گفتنی است، چین از مدافعان اصلی ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد و گروه 1+5 به شمار می رود. چین دارای روابط اقتصادی گسترده با جمهوری اسلامی است.

کد مطلب 1052347

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