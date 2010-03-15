ناامیدی "بی بی سی" از موفقیت میلی باند برای تحریک چین علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، بی بی سی میدل ایست در گزارشی به اختلافات سنتی موجود میان انگلیس و چین به ویژه در حوزه اقتصادی و همچنین درباره حمایت اتحادیه اروپا از جدایی طلبان تبت چین، احتمال موفقیت دیوید میلی باند برای متقاعد کردن چینی ها به منظور دست برداشتن از حمایت از برنامه صلح آمیز هسته ای ایران را بسیار ضعیف دانست.

"دیوید ملی باند" هنگام ورود به چین در جمع خبرنگاران از تداوم سیاست چماق و هویج علیه ایران خبر داده بود.

گفتنی است، چین از مدافعان اصلی ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد و گروه 1+5 به شمار می رود. چین دارای روابط اقتصادی گسترده با جمهوری اسلامی است.