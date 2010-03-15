ادغام صندوق فولاد در صندوق تامین اجتماعی کشور

عزت الله اکبری تالارپشتی در گفتگو با خبرنگار مهر در قائم شهر افزود: مشکلات پدیده آمده در صنعت فولاد کشور این صندوق را در آستانه ورشکستگی قرار داده و موجبات نگرانی و تشویش خاطر بسیاری از کارکنان صنعت فولاد کشور را پدید آورده است.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس با پیگیری موضوع و بحث و تبادل نظر در آخرین روز جلسه بررسی بودجه سال 89 کل کشور پیشنهاد ادغام صندوق فولاد در صندوق تامین اجتماعی مطرح که با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شد.

نماینده مردم قائم شهر، جویبار و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی گفت: به همت کمیسیون صنایع و معادن و تصویب نمایندگان، مشکل کارکنان صنعت فولاد کشور در این خصوص برای همیشه رفع می شود.

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