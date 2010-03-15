670 اکیپ راهداری در مسیرهای پرترافیک جاده ای کشور مستقر می شوند

علی ناوی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین گفت: نوروز 1389 در سراسر کشور به خصوص در مسیرهای پرترافیک جاده ای، 670 اکیپ گشت راهداری مجهز به دستگاه های جی پی اس مستقر می شوند.

وی افزود: نیروهای امدادی و تعمیرکار در این گشتها حاضر هستند تا در مواقع نقص فنی اتومبیل مسافران، به آنها کمک کنند.

اکیپهای زمستانی تا 15 فروردین فعالیت می کنند

این مسئول خاطرنشان کرد: اکیپ های راهداری زمستانی که هزار و 100 اکیپ هستند کماکان تا 15 فروردین 89 در نقاط برفگیر راه های کشور مستقر هستند.

وی افزود: این اکیپها شامل هفت هزار ماشین آلات و 10 هزار نیروی راهدار هستند.

ناوی تاکید کرد: مرکز کنترل راهداری در سازمان مرکزی، به دلیل مجهز بودن گشتها به جی پی اس اوضاع جاده ای را کنترل کرده و در صورت بروز مشکلی، این گشتها را که به محل حادثه نزدیکتر هستند، اعزام می کند تا کار خدمات رسانی به سرعت انجام شود.

نوسازی ناوگان راهداری طی برنامه 3 تا 5 ساله

وی افزود: در سال 88 حدود 600 اتومبیل خریداری شده و به ناوگان راهداری کشور افزوده شد و بناست که در سال 89 حدود یک هزار دستگاه دیگر خریداری شود تا طی برنامه ای سه تا پنج ساله این ناوگان به طور کامل نوسازی شود.

مدیرکل تجهیز ماشین آلات سازمان راهداری کشور خاطرنشان کرد: در سال 88 حدود 50 میلیارد تومان از اعتبار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای نوسازی ماشین آلات هزینه شد و به همین میزان نیز از اعتبارات استانی برداشت شد.

وی افزود: طبق برنامه ریزی های به عمل آمده در سال 89 حدود 150 میلیارد تومان برای نوسازی این ماشین آلات هزینه خواهد شد.

ناوی افزود: بهسازی و نوسازی جاده های اصلی کشور، همراه با اصلاح تعداد زیای از نقاط حادثه خیز جاده ای بود.

وی تاکید کرد: اگر مردم در هنگام رانندگی، مقررات را رعایت کنند، به طور حتم در ایام نوروز، سفرهای خوش و ایمنی خواهند داشت.

محور برنامه های سال 89 سازمان راهداری اعلام شد

این مسئول برنامه های سال 89 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور را بر پایه سه مسئله دانست و افزود: نوسازی ناوگان راهداری کشور، ادامه بهسازی راه ها و ایمن سازی جاده ها ، هدف اصلی این سازمان است.

وی خاطرنشان کرد: افزایش اعتبارات در سال 89 می تواند گامهای موثر سازمان راهداری را برای تجهیز بیشتر و کاملتر تمامی جاده ها و راههای مواصلاتی کاملتر کند.

ناوی افزود: بزرگترین عیدی به مردم ایران قبل از آغاز سال نو به آنها داده شده است و تکمیل و بهسازی تمام راه های پرتردد کشور نوید سفری آرام و مطبوع به مسافران نوروزی می دهد.