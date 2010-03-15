89 سال شکوفایی ورزش سایپا خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم جشن پایان سال باشگاه سایپا که با حضور تیم های فوتبال نونهالان، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان؛ والیبال نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان؛ تکواندو نوجوانان و بزرگسالان در بخش مبارزه و پومسه در رده مردان و زنان؛ کشتی نوجوانان و جوانان، دوومیدانی، هاکی و اتومبیلرانی و چهره های ورزشی شاخصی همچون اکبر فلاح، مهروز ساعی، تیمور غیاثی، سعید رجبی، محمد مایلی کهن و کادر فنی تیم های مختلف عصر یکشنبه در محل سالن چند منظوره شهدای کارگر باشگاه سایپا برگزار شد، آرش کوشا، مدیرعامل این باشگاه با بیان اینکه سال 1389 سال شکوفایی شرکت فرهنگی ورزشی سایپا خواهد بود اظهار داشت: طبق نظام برنامه ریزی صورت گرفته در سال آتی، بی تردید سال 1389سال پرکار با برنامه های استراتژیک و مدرن در هر دو حوزه ورزش و فرهنگ خواهد بود و قصد داریم در این سال، شرکت فرهنگی ورزشی سایپا را در همه حوزه های فرهنگی ورزشی به شکوفایی برسانیم.



وی افزود: با منسجم کردن بخش ورزش و جداسازی باشگاه سایپا از شرکت فرهنگی ورزشی سایپا قصد ایجاد ساختاری منظم، ارزشیاب، با برنامه و پاسخگو را داریم تا باشگاه سایپا بتواند به صورت مجزا و حرفه ای به فعالیت خود ادامه دهد.



مدیرعامل شرکت فرهنگی ورزشی سایپا تصریح کرد: در سال آینده قصد داریم به عنوان یک نماد و نمونه به دلیل یک دهه حضور فعال و وفادار ابراهیم صادقی که خود نمونه ای از ورزشکار با اخلاق و پرتلاش محسوب می شود، مراسمی ویژه را برگزار کرده و از وی قدردانی کنیم.



وی در پایان خاطرنشان کرد: ایران مینیاتوری از اخلاق، ادب و توانایی است و ما باید ببالیم و افتخار کنیم که یک ایرانی هستیم.



شهبازی رئیس باشگاه سایپا و معاون ورزشی مدیرعامل شرکت نیزدر سخنانی به اهمیت سلامت رفتاری و جسمانی ورزشکاران اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین اهداف هر مجموعه ورزشی و باشگاهی، تربیت ورزشکاران و معرفی استعدادهای نهفته در تمامی رده های سنی به جامعه ورزشی کشور است اما مهمتر از آن سلامت روحی و رفتاری ورزشکاران، برگزاری دیدارهای جوانمردانه و بدور از هرگونه تنش است.

