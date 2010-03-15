اختصاص 100 میلیارد ریال از اعتبارات مازاد درآمد استانها به مازندران

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، ولی الله فرزانه عصر دوشنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران در استانداری افزود: برابر قوانین و مقررات، 80 درصد این اعتبار به صورت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای تکمیل طرح ها و پروژه های نیمه تمام استانی هزینه می شود.

وی افزود: معادل 20 درصد اعتبار مازاد درآمد استان به صورت اعتبارات هزینه ای برای جبران بخشی از کسری های اجتناب ناپذیر هزینه ای دستگاه های اجرایی استانی اختصاص خواهد یافت.

فرزانه اظهار داشت: مبلغ 19 میلیارد و 400 میلیون تومان از اعتبارات استانی باقیمانده است که دراختیار استاندار به عنوان رئیس شورای برنامه ریزی استان جهت توزیع بین دستگاه های اجرایی مازندران قرار خواهد گرفت.

وی بیان داشت: از این مبلغ اعتبار درنظر گرفته شده معادل 80 درصد به صورت تملک دارایی های سرمایه ای برای تکمیل طرح ها وپروژه های نیمه تمام استانی صرف خواهد شد که در تکمیل تقاطع غیرهمسطح میدان ولی عصر ساری، ساماندهی دفع زباله شهرستان بابل و تکمیل پل روگذر هفده شهریور آمل هزینه خواهد شد.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران گفت: 20 درصد باقیمانده این اعتبار نیز به صورت اعتبارات هزینه ای برای جبران بخشی از کسری اجتناب ناپذیر اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی استان صرف خواهد شد.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.