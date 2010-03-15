اعطای درجه به دانش آموختگان مرکز آموزش تخصصهای دریایی رشت

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در ابتدای این مراسم که عصر دوشنبه برگزار شد، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد و از نیروهای مستقر در میدان سان دید.

پس از خیر مقدم و ارائه گزارش فرمانده مرکز آموزش تخصصهای دریایی رشت از پایان دوره دانش آموختگی دانشجویان این مرکز از خانواده های معظم شهدا و ایثاگران، فرماندهان، مربیان، کارکنان و بازنشستگان نمونه این مرکز قدردانی و به نماینده دانش آموختگان دوره 174 این مرکز درجه اعطا شد.

همچنین حرکات رزمی و نمایشی از برنامه های دیگر این مراسم بود.

استاندار گیلان در این مراسم گفت: جمهوری اسلامی ایران هم اکنون با تکیه بر نیروهای مسلح، مقتدر و اصول اساسی خویش در جهت استقرار صلح، آرامش و سعات در دنیا به یک الگو تبدیل شده است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در این مراسم گفت: امسال برای نیروی دریایی سالی پر از افتخار و موفقیت بود.

امیر دریادار حبیب الله سیاری افزود: علاوه بر استاندارد بالا و نداشتن وابستگی در آموزش نیرو، انجام ماموریتهای بین المللی در آبراههای جهان شامل خلیج عدن و شمال اقیانوس هند، به آب انداختن ناوچه درفش در دریای خزر و ناوشکن جماران در خلیج فارس از جمله افتخارات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال جاریست که موجب رضایت رهبر معظم انقلاب از این نیرو شده است.

وی ادامه داد: در تلاش هستیم تدابیر و راهبرد های فرمانده کل قوا را که در مراسم الحاق ناوشکن جماران عنوان کردند مبنی براینکه نیروی دریایی ارتش باید یک نیروی برجسته و ممتاز باشد را پیگیری کنیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش یادآور شد: براساس فرامین رهبر معظم انقلاب به دنبال پرورش و ساختن نیروی هستیم که بیشتر از گذشته برای ایرانیان افتخارآفرین باشد و از منافع ملی کشور در هر کجای دنیا دفاع کند.