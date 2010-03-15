اجرای طرح ترافیکی نوروز در آذربایجان غربی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سردار حسن کرمی در مراسم افتتاح این طرح گفت: از امروز 85 تیم سیار و 35 تیم ثابت پلیس راه آذربایجان غربی برای انتظام بخشی جاده ها و تسهیل تردد خودروهای مسافران نوروزی، در کلیه محورهای مواصلاتی، فرعی و روستایی استان مستقر می شوند.

وی به همکاری و تعامل تمام دستگاه های مرتبط در زمینه کنترل جاده ها در قالب این طرح اشاره کرد و افزود: در طرح ترافیکی نوروز 89، نزدیک 90 پاسگاه مستقر در محورهای مواصلاتی نیز به کمک پلیس راه استان خواهند آمد.

وی گفت: امسال در طرح ترافیک نوروز فرهنگیان نیز در قالب فرهنگ یار پلیس در کنار پلیس یاران جوان با پلیس راه همکاری خواهند کرد.

سردار کرمی به رتبه سوم استان در سطح کشور در کاهش تلفات تصادفات جاده ای اشاره کرد و افزود: آذربایجان غربی در ابتدای برنامه پنج ساله چهارم، هر سال شاهد رشد 13 تا 15 درصدی تلفات جانی در تصادفات جاده ای بود که امسال علاوه بر توقف این روند تعداد تلفات حوادث جاده ای نسبت به پارسال 11 درصد کاهش دارد.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی با بیان اینکه 25 تا 30 درصد تصادفات جاده ای مربوط به جاده های روستایی استان است، افزود: برای مقابله با این شکل از سال آینده طرح آموزش ویژه ای برای دهیاران اجرا خواهد شد.