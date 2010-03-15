عاشورا بیانگر فرهنگ اسلامی در دنیاست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد شمقدری عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در مشهد در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی افزود: اگر هنر اسلامی ما بخواهد در دنیا مخاطبان را جذب کند، نخست باید از فرهنگ عاشورایی درک درستی پیدا کرده و تاثیرات عاشورا و نهضت امام حسین(ع) در طول تاریخ را بازشناسی شود تا هنرمندان با تاسی از این فرهنگ بتوانند هنر عاشورایی را محور قرار دهند.

معاون امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: آنچه که موجب پیدایش و رشد و تاثیرگذاری انقلاب اسلامی شده، همه متاثر از فرهنگ عاشوراست که همواره در چالشهای متعدد راهگشای این انقلاب بوده است.

شمقدری با اشاره به برگزاری سوگواره لحظه های عاشورایی اظهار داشت: فرهنگ و معارف اهل بیت را دغدغه دست اندرکاران هنرمند قرار می دهد تا تجربه های خود را در یک زمان محدود به یکدیگر منتقل کنند.

وی با اشاره به برگزاری دومین سوگواره لحظه های عاشورایی افزود: برگزاری سوگواره لحظه های عاشورایی به نوعی فرهنگ و معارف اهل بیت را دغدغه دست اندرکاران هنرمند قرار می دهد تا تجربه های خود را در یک زمان محدود به یکدیگر منتقل کنند.

معاون امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: آنچه فرهنگ و اندوخته دهی و اهداف و انگیزه های مخاطبان امروز را شکل می دهد تصویر است زیرا به تعبیر رهبر انقلاب، پویاترین و بلیغ ترین زبان امروز، زبان تصویر و سینماست.

وی با بیان اینکه تجربه تاریخ سینما در بخش تولیدات عاشورایی به صورتی چشمگیر نبوده است، افزود: این تجربه ها اغلب منقطع و اندک بوده، لذا یکی از رسالتهای سوگواره لحظه های عاشورایی، گردآوری این تجارب و تبیین راهکارهای کسانی است که می خواهند در حوزه عاشورا فیلم یا عکس داشته باشند.