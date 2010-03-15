80 درصد تعهدات کتابخانه ای شهرداریهای مازندران عملی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی عصر دوشنبه در همایش مطالعه مفید و نقش کتابخانه های عمومی در توسعه فرهنگی مازندران در ساری با اشاره به اینکه با کتاب می توان معرفت را درجامعه تعمیق و گسترش داد، گفت: خواندن رمزی است که به عنوان اولین آموزه به پیامبر صلح ودوستی وحی شد.

وی گفت: باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا تولد کتاب خوانی همگانی را در استان جشن بگیریم.

استاندار مازندران گفت: هرچند که مازندران از نظر وسعت وامکانات کتابخانه ای درکشور مقام نوزدهم را دارد اما از نظر کتابخوان وتعداد افرادی که عضو کتابخانه های استان هستند، مقام نخست را دارد که باعث افزایش بار مسئولیت ها می شود.

رئیس انجمن کتابخانه های استان تصریح کرد: باید در کنار ۳۰ هزار مترمربع فضای موجود کتابخانه ای استان از فضای مساجد نیز برای این کار وامورفرهنگی دیگر استفاده کرد.

طاهایی از اجرای ۸۰ درصد تعهدات شهرداری ها درامر کتابخانه شهرهای استان خبر داد وگفت: درسال آتی آهنگ توجه به کتاب پرطنین تر خواهد شد.

در این مراسم از کتابخوانان برتر، مدیران برگزیده درامر کتابخانه وشهرداران برگزیده کشوری تجلیل شد.

