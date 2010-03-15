قم باید سرآمد مداحی و شعر آئینی باشد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام سید حسن ربانی بعداز ظهر دوشنبه در دیدار حجتالاسلام اسکندری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم و اعضای شورای مرکزی کانون مداحان و شاعران استان اظهار داشت: شاعران و مداحان استان قم ظرفیت مناسب، سابقه درخشان و ذوق سرشاری دارند و این به ما نوید میدهد که قم از نظر تاثیرگذاری مداحی و شعر آئینی سرآمد کشور باشد.
وی ادامه داد: کانون شاعران و مداحان استان قم برای رسیدن به این چشمانداز باید برنامه 5 سالهای تدوین و کلیه فعالیتها و هدفگذاریها را بر اساس این برنامه راهبردی اجرا کند.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بیان کرد: تاثیرات مثبت کانون شاعران و مداحان قم باید به گونهای باشد که کانونهای مداحان و شاعران سراسر کشور از نظر برگزاری دورههای آموزشی و برنامهریزیهای راهبردی، این کانون را الگوی خود بدانند.
ربانی بر لزوم پرداختن به مباحث اخلاقی در کنار ارائه آموزشهای لازم به مداحان و شاعران تاکید کرد و گفت: مباحث اخلاقی انسان را از درون اصلاح میکند و وقتی رفتار و عمل انسان اصلاح شد، فعالیتهای او تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: ارائه آموزشهای لازم به مداحان و شاعران بسیار ضروری است اما در کنار پرداخت به این مهم، فعالیتهای پژوهشی هم باید جزو برنامههای سال آیند این کانون باشد.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی قم جلوگیری از منکرات و بدعتها به مراسمها را یکی از مهمترین وظایف کانون مداحان و شاعران استان قم برشمرد و یادآور شد: مداحان و شاعران باید مراقب باشند که نباید به هر اقدامی که باعث شکستهشدن حریم تشیع میشود دامن زد.
ربانی تصریح کرد: جامعه مداحان و شاعران جامعه تاثیرگذاری در بخش فرهنگ دینی هستند و به خاطر تلاش موثر این گروه است که بخشی از ورود بخشی از آسیبها به مناسبتهای مذهبی جلوگیری شده است.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم نیز در این جلسه همگرایی مجموعههای مربوط به فعالیتهای دینی و مذهبی را مناسب ندانست و اظهار داشت: هر کدام از این مجموعهها تصور میکنند که فقط باید در حیطه شرح وظایف خودشان فعالیت کنند، در حالیکه هم میتوانند در حیطه فعالیت خودشان کار کنند و هم با همگرایی بیشتر، فعالیتهایشان را گسترش دهند.
حجتالاسلام عباس اسکندری با اشاره به تاثیرگذاری مداحان و شاعران در جامعه تصریح کرد: خوشبختانه در چند سال اخیر شاهد رشد فعالیتهای کاربردی کانون مداحان و شاعران و تاثیرگذاری آن بر روی جامعه بودیم و اگر این کانون مورد حمایت بیشتری قرار گیرد، قطعا تاثیرگذاری آن بیشتر خواهد بود.
اسکندری از کانونهای شاعران و مداحان به عنوان سرمایههای نظام یاد کرد و گفت: اگر بتوانیم ظرفیتهای همه مجموعههای فرهنگی را به میدان آوریم و از این کانون حمایت کنیم، بسیاری از آرمانهایی که امام راحل و مقام معظم رهبری برای تقویت نظام ترسیم کردهاند، محقق میشود.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم گفت: قم ظرفیتهای مناسبی در زمینه شعر و مداحی کشور دارد و باید در این زمینه سرآمد باشد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام سید حسن ربانی بعداز ظهر دوشنبه در دیدار حجتالاسلام اسکندری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم و اعضای شورای مرکزی کانون مداحان و شاعران استان اظهار داشت: شاعران و مداحان استان قم ظرفیت مناسب، سابقه درخشان و ذوق سرشاری دارند و این به ما نوید میدهد که قم از نظر تاثیرگذاری مداحی و شعر آئینی سرآمد کشور باشد.
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