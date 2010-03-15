به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام سید حسن ربانی بعداز ظهر دوشنبه در دیدار حجت⁯الاسلام اسکندری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم و اعضای شورای مرکزی کانون مداحان و شاعران استان اظهار داشت: شاعران و مداحان استان قم ظرفیت مناسب، سابقه درخشان و ذوق سرشاری دارند و این به ما نوید می⁯دهد که قم از نظر تاثیرگذاری مداحی و شعر آئینی سرآمد کشور باشد.



وی ادامه داد: کانون شاعران و مداحان استان قم برای رسیدن به این چشم⁯انداز باید برنامه 5 ساله⁯ای تدوین و کلیه فعالیت⁯ها و هدف⁯گذاری⁯ها را بر اساس این برنامه راهبردی اجرا کند.



رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بیان کرد: تاثیرات مثبت کانون شاعران و مداحان قم باید به گونه⁯ای باشد که کانون⁯های مداحان و شاعران سراسر کشور از نظر برگزاری دوره⁯های آموزشی و برنامه⁯ریزی⁯های راهبردی، این کانون را الگوی خود بدانند.



ربانی بر لزوم پرداختن به مباحث اخلاقی در کنار ارائه آموزش⁯های لازم به مداحان و شاعران تاکید کرد و گفت: مباحث اخلاقی انسان را از درون اصلاح می⁯کند و وقتی رفتار و عمل انسان اصلاح شد، فعالیت⁯های او تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت.



وی خاطرنشان کرد: ارائه آموزش⁯های لازم به مداحان و شاعران بسیار ضروری است اما در کنار پرداخت به این مهم، فعالیتهای پژوهشی هم باید جزو برنامه⁯های سال آیند این کانون باشد.



رئیس دفتر تبلیغات اسلامی قم جلوگیری از منکرات و بدعت⁯ها به مراسم⁯ها را یکی از مهم⁯ترین وظایف کانون مداحان و شاعران استان قم برشمرد و یادآور شد: مداحان و شاعران باید مراقب باشند که نباید به هر اقدامی که باعث شکسته⁯شدن حریم تشیع می⁯شود دامن زد.



ربانی تصریح کرد: جامعه مداحان و شاعران جامعه تاثیرگذاری در بخش فرهنگ دینی هستند و به خاطر تلاش موثر این گروه است که بخشی از ورود بخشی از آسیب⁯ها به مناسبت⁯های مذهبی جلوگیری شده است.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم نیز در این جلسه همگرایی مجموعه⁯های مربوط به فعالیتهای دینی و مذهبی را مناسب ندانست و اظهار داشت: هر کدام از این مجموعه⁯ها تصور می⁯کنند که فقط باید در حیطه شرح وظایف خودشان فعالیت کنند، در حالیکه هم می⁯توانند در حیطه فعالیت خودشان کار کنند و هم با همگرایی بیشتر، فعالیت⁯هایشان را گسترش دهند.



حجت⁯الاسلام عباس اسکندری با اشاره به تاثیرگذاری مداحان و شاعران در جامعه تصریح کرد: خوشبختانه در چند سال اخیر شاهد رشد فعالیت⁯های کاربردی کانون مداحان و شاعران و تاثیرگذاری آن بر روی جامعه بودیم و اگر این کانون مورد حمایت بیشتری قرار گیرد، قطعا تاثیرگذاری آن بیشتر خواهد بود.



اسکندری از کانونهای شاعران و مداحان به عنوان سرمایه⁯های نظام یاد کرد و گفت: اگر بتوانیم ظرفیتهای همه مجموعه⁯های فرهنگی را به میدان آوریم و از این کانون حمایت کنیم، بسیاری از آرمان⁯هایی که امام راحل و مقام معظم رهبری برای تقویت نظام ترسیم کرده⁯اند، محقق می⁯شود.