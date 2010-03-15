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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۴۶

تحولات همسایگان شرقی/

سقوط هواپیمای آمریکایی در افغانستان/ بازداشت سرکرده طالبان در پاکستان

سقوط هواپیمای آمریکایی در افغانستان/ بازداشت سرکرده طالبان در پاکستان

کشته شدن 20 نفر در مناطق مختلف افغانستان، سقوط یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در جنوب این کشور و بازداشت یکی دیگر از فرمانده های طالبان در پاکستان از جمله تحولات مهم همسایگان شرقی کشورمان به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، امروز دوشنبه در نتیجه انفجار یک بمب کنار جاده ای در شهر قندهار واقع در جنوب افغانستان 6 نفر کشته شدند.

خبر دیگر اینکه وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که پلیس این کشور صبح دوشنبه به پنج عامل انتحاری در ولایت پاکتیا واقع در شرق افغانستان تیراندازی کرده است.

نیروهای افغانی و نظامیان ناتو طی عملیاتی علیه طالبان در غرب این کشور 9 شبه نظامی را کشته و یک فرد دیگر را بازداشت کردند.

ارتش آمریکا نیز از سقوط یک هواپیمای بدون سرنشین در جنوب افغانستان خبر داد.

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) اعلام کرد که در نتیجه یک حمله موشکی به پایگاهی نظامی در افغانستان یک نظامی آمریکایی جان خود را از دست داد.

 تحولات مهم امروز دوشنبه پاکستان

رسانه های محلی پاکستان از بازداشت "قاری شبیر" یکی دیگر از فرمانده های ارشد گروه تحریک طالبان در ایالت پنجاب در شرق این کشور خبر دادند.

خبر دیگر اینکه با وجود تهدید شبه نظامیان پاکستانی به گسترش حملات مسلحانه، ارتش این کشور از آمادگی لازم برای مقابله با شورشیان خبر داد.

کد مطلب 1052369

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