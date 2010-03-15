عملیات پاکسازی زباله در محورهای مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور در پیش بودن بهار طبیعت و ایام نوروز و حضور مسافرین و گردشگران نوروزی از سراسر کشور به مازندران و همچنین امنیت حریم راه ها و سامان دهی محورهای استان طرح ضربتی پاکسازی و زیبا سازی حریم راهها توسط راهداران اداره کل راه و ترابری مازندران در حال انجام است.

مدیرکل راه و ترابری مازندران عصر دوشنبه در جلسه ساماندهی حریم جاده های استان در ساری افزود: این اداره کل به منظور جلوگیری از سوانح جاده ای و افزایش ضریب ایمنی محورهای استان و با عنایت به تاکیدات استاندار مبنی بر سامان دهی حریم راه های استان با ۲۵ اکیپ ویژه راهداری خود در ۱۱ شهرستان ، اقدام به سامان دهی و پاکسازی محورهای ارتباطی استان کرده است.

موسی رحیمی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده هفت آیین نامه حریم راه ها مبنی بر انباشت زباله، نخاله، مصالح ساختمانی، روغن موتور و نظیر این ها و یا نصب و استقرار تابول در راه ها و حریم قانونی آنها در جاده ها ممنوع است.

وی بیان داشت: در حال حاضر محورهای ارتباطی شهرستان های آمل، قائم شهر، بابل، ساری و سوادکوه از محورهایی بوده که عملیات پاکسازی و جمع آوری زباله و نخاله در آنها در حال انجام است.