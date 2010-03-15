200 هکتار از اراضی صنعتی مازندران وقفی است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، ابراهیم گوهردهی عصر دوشنبه در اولین جلسه هم‌اندیشی هیئت امناء شهرک ها و نواحی صنعتی استان در ساری با بیان دلایل عقب ماندگی در دو دهه‌ای استان نسبت به سایر استان ها، در بخش صنعت شروع دوره نوین توسعه صنعتی استان را مرهون نگاه ویژه دولت عدالت محور نهم و دهم به توسعه صنعت در استان و گشودن قفل عدم توسعه ‌یافتگی استان دانست.

وی خاطرنشان کرد: توجه ویژه به ارتباط مستقیم با صنایع به منظور شناسایی معضلات و موانع تولید و ایجاد بانک اطلاعاتی صنایع کوچک، پیگیری مجدانه طرح کمک به نوسازی تجدید ساختار صنایع، افزایش ظرفیت جذب کمک‌های فنی و اعتباری، برگزاری دورهای تخصصی آموزشی و توجه ویژه به توسعه خوشه‌های صنعتی در استان، از جمله سرفصل‌هایی است که در برنامه سال 89 شرکت تأکید شده است.

گوهردهی با اشاره به اینکه حدود 200 هکتار از اراضی صنعتی استان وقفی می‌باشد، استفاده از پتانسیل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک را در استان در راستای رفع مشکل ضمانت صنایع کوچک از اهم برنامه‌های شرکت دانست.

وی از برگزاری جلسه‌ای با حضور واحدهای صنعتی و مسئولین صندوق‌ ضمانت به منظور تبیین رسالت صندوق در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

وی با تأکید بر اینکه توجه به صنایع کوچک، در حقیقت، شناسایی و رفع معضلات و موانع موجود بر سر راه کسب بازده از سرمایه‌گذاری های انجام گرفته است، افزود: حجم سرمایه‌گذاری انجام گرفته در استان مناسب بوده بنابراین باید تلاش کرد تا حجم سرمایه‌گذاری محقق شده و به تولید رسیده، در بالاترین سطح قرار گیرد و این امر رسالت و مأموریت صنایع کوچک است.

گوهردهی از تدوین برنامه بودجه شرکت برای سال 89 خبر داد و عملیاتی کردن برنامه‌های شرکت را در گرو حمایت و مشارکت واحدهای صنعتی دانست.