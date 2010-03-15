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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۹:۰۷

متکی :

ایران آماده همکاری با کلمبیا در زمینه مواد مخدر است

ایران آماده همکاری با کلمبیا در زمینه مواد مخدر است

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار سفیر جدید کلمبیا در تهران برای همکاری دو کشور در زمینه مبارزه با مواد مخدر اعلام آمادگی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، ژان آلفردو ساودرا سفیر جدید اکردیته کلمبیا در تهران ضمن تسلیم رونوشت استوارنامه خود با منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار با اشاره به سابقه مناسبات سازنده میان جمهوری اسلامی ایران و کلمبیا و وجود زمینه های فراوان برای توسعه روابط دو جانبه اظهار داشت: طی سالهای اخیر گامهای بلندی در جهت گسترش رابطه با کشورهای آمریکای لاتین برداشته شده است.

متکی همچنین ضمن برشمردن توانمندی های ایران در حوزه های اقتصادی، صنعتی و فرهنگی و نیز موقعیت جغرافیایی ویژه جمهوری اسلامی ایران در منطقه افزود: جمهوری اسلامی ایران فعالیت ها و تجربیات زیادی در زمینه مبارزه با مواد مخدر دارد و دو کشور می توانند در این زمینه نیز همکاری داشته باشند.

ساودرا نیز به نوبه خود ضمن ابلاغ سلامهای گرم رئیس جمهور ، ملت و دولت کلمبیا به دولت و مردم ایران اظهار داشت: احساس احترام و تحسین نسبت به جمهوری اسلامی ایران نه تنها به لحاظ اهمیت منطقه ای این کشور بلکه همچنین به دلیل سابقه طولانی تمدنی و تاریخی آن است.

وی با تاکید بر اینکه صلح و ثبات در منطقه در گرو مشارکت جمهوری اسلامی ایران است افزود: قاچاق مواد مخدر به ابزار ترویج تروریسم تبدیل شده و مبارزه با مواد مخدر در واقع مبارزه با تروریسم و کمک به صلح جهانی است.

کد مطلب 1052379

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