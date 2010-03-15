ایران آماده همکاری با کلمبیا در زمینه مواد مخدر است

به گزارش خبرگزاری مهر ، ژان آلفردو ساودرا سفیر جدید اکردیته کلمبیا در تهران ضمن تسلیم رونوشت استوارنامه خود با منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار با اشاره به سابقه مناسبات سازنده میان جمهوری اسلامی ایران و کلمبیا و وجود زمینه های فراوان برای توسعه روابط دو جانبه اظهار داشت: طی سالهای اخیر گامهای بلندی در جهت گسترش رابطه با کشورهای آمریکای لاتین برداشته شده است.

متکی همچنین ضمن برشمردن توانمندی های ایران در حوزه های اقتصادی، صنعتی و فرهنگی و نیز موقعیت جغرافیایی ویژه جمهوری اسلامی ایران در منطقه افزود: جمهوری اسلامی ایران فعالیت ها و تجربیات زیادی در زمینه مبارزه با مواد مخدر دارد و دو کشور می توانند در این زمینه نیز همکاری داشته باشند.

ساودرا نیز به نوبه خود ضمن ابلاغ سلامهای گرم رئیس جمهور ، ملت و دولت کلمبیا به دولت و مردم ایران اظهار داشت: احساس احترام و تحسین نسبت به جمهوری اسلامی ایران نه تنها به لحاظ اهمیت منطقه ای این کشور بلکه همچنین به دلیل سابقه طولانی تمدنی و تاریخی آن است.

وی با تاکید بر اینکه صلح و ثبات در منطقه در گرو مشارکت جمهوری اسلامی ایران است افزود: قاچاق مواد مخدر به ابزار ترویج تروریسم تبدیل شده و مبارزه با مواد مخدر در واقع مبارزه با تروریسم و کمک به صلح جهانی است.