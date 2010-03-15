امروز خوش شانس بودیم / امیدوارم فولاد و مس در لیگ بمانند

به گزارش خبرنگار مهر از اهواز، لوکا بوناچیچ پس از پیروزی پرگل تیمش برابر فولادخوزستان در جمع خبرنگاران گفت: من یکی از قدیمی‌ترین مربیان حال حاضر فوتبال ایران هستم که بازیکنانی نظیر کلاه کج، پاپی و .. را به فوتبال شما معرفی کرده و در تیم‌های مختلف چند قهرمانی را بدست آوردم. در این شرایط انتظار شنیدن توهین از سوی هواداران تیم فولاد را نداشتم.

وی اضافه کرد: من دوستان بسیاری را در اهواز دارم و بازهم برای سرزدن به آنها به این شهر می آیم ولی متاسفانه هواداران این تیم علیه من شعارهایی را مطرح کردند که نمی توانم این مساله را باور کنم.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان همچنین خاطرنشان کرد: فولاد در این بازی عملکرد خوبی داشت ولی روز، روز خوش شانسی ما بود. البته گرمای هوا هم پس از سفر طولانی و سخت بازگشت از عربستان تا حدودی بازیکنان ما را اذیت کرد اما خوشحالم در این بازی 3 امتیاز حساس آن را کسب کردم.

بوناچیچ در پایان گفت: امیدوارم تیم‌های فولاد خوزستان و مس کرمان که جزو تیم‌های خوب فوتبال ایران هستند بتوانند در بازی‌های آینده نتایج قابل قبولی را کسب کرده و سهمیه خود را در لیگ برتر حفظ کنند.

دیدار تیم‌های فوتبال فولادخوزستان و مس کرمان در چارچوب هفته بیست و نهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور که عصر امروز در ورزشگاه تختی اهواز برگزار شد با برتری 4 بر صفر شاگردان لوکا بوناچیچ به پایان رسید.