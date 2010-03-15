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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۳۳

هفته بیست و نهم لیگ برتر/

پیروزی استقلال برابر پاس در روز ناکامی مهاجمان/ چسبیده به پرسپولیس

پیروزی استقلال برابر پاس در روز ناکامی مهاجمان/ چسبیده به پرسپولیس

تیم فوتبال استقلال تهران با برتری برابر پاس همدان همچنان شانس خود روی کاغذ را برای کسب عنوان قهرمانی در لیگ برتر حفظ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و نهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه کشور عصر امروز (دوشنبه) با برگزاری یک دیدار در تهران به پایان رسید که تیم فوتبال استقلال تهران موفق شد با نتیجه یک بر صفر از سد پاس همدان عبور کند.

در این دیدار که در ورزشگاه آزادی تهران و با قضاوت یدالله جهانبازی برگزار شد، فرهاد مجیدی در دقیقه 77 گل برتری تیم فوتبال استقلال را به ثمر رساند تا شاگردان مرفاوی به 3 امتیاز مهم این دیدار دست یابند. هادی رمضانی بازیکن تیم پاس همدان تنها بازیکن اخطاری این دیدار بود.

البته در جریان این بازی دو بار آرش برهانی و یک بار هم فرهاد مجیدی موقعیت‌های تک به تک خود را با بی دقتی از دست دادند. همچنین سوشا مکانی هم در اواسط نیمه دوم ضربه سر زیبای حنیف عمران زاده را به کرنر فرستاد.

با این پیروزی تیم فوتبال استقلال تهران 49 امتیازی شد و همچنان در رده چهارم جدول رده بندی این مسابقات و یک امتیازی پرسپولیس قرار دارد. پاس همدان هم با 33 امتیاز قبلی جایگاهش را در رده سیزدهم جدول حفظ کرد.

جدول رده بندی لیگ برتر:
1- سپاهان اصفهان 59 امتیاز
2- ذوب آهن اصفهان 53 امتیاز
3- پرسپولیس تهران 50 امتیاز
4- استقلال تهران 49 امتیاز
5- استیل آذین 45 امتیاز
6- تراکتورسازی 42 امتیاز
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16- شاهین پارس جنوبی 30 امتیاز
17- استقلال اهواز 28 امتیاز
18- ابومسلم مشهد 24 امتیاز

کد مطلب 1052382

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