23 هزار انشعاب آب در آذربایجان غربی واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، فرید خلیل زاده عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: هم اکنون 99.7 دهم درصد از آب آشامیدنی مناطق مختلف استان سالم و بهداشتی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضرسه تصفیه خانه فاضلاب در آذربایجان غربی در دست اجراست بیان داشت: این تصفیه خانه ها در شهرهای نقده، پیرانشهر و سردشت در حال احداث هستند و عملیات ساخت تصفیه خانه فاضلاب ماکو نیز از سال آینده آغاز خواهد شد.

خلیل زاده گفت: تصفیه خانه های در دست ساخت از 50 تا 90 درصد پیشرفت اجرایی برخوردارند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: تصفیه خانه فاضلاب پیرانشهر در شش ماهه نخست سال آینده و تصفیه خانه های نقده و پیرانشهر تا پایان سال آینده به بهره برداری خواهند رسید.

