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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۹:۴۰

23 هزار انشعاب آب در آذربایجان غربی واگذار شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی گفت: از آغاز سال تا کنون 23 هزار و 500 انشعاب آب شرب و 18 هزار انشعاب فاضلاب در آذربایجان غربی واگذار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، فرید خلیل زاده عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: هم اکنون 99.7 دهم درصد از آب آشامیدنی مناطق مختلف استان سالم و بهداشتی است. 

وی با بیان اینکه در حال حاضرسه تصفیه خانه فاضلاب در آذربایجان غربی در دست اجراست بیان داشت: این تصفیه خانه ها در شهرهای نقده، پیرانشهر و سردشت در حال احداث هستند و عملیات ساخت  تصفیه خانه فاضلاب ماکو نیز از سال آینده آغاز خواهد شد.

خلیل زاده گفت: تصفیه خانه های در دست ساخت از 50 تا 90 درصد پیشرفت اجرایی برخوردارند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: تصفیه خانه  فاضلاب پیرانشهر در شش ماهه نخست سال آینده و تصفیه خانه های نقده و پیرانشهر تا پایان سال آینده به بهره برداری خواهند رسید.
 

کد مطلب 1052383

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