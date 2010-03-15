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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۹:۵۱

شهرکهای کانی های غیرفلزی در خوی راه اندازی می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره صنایع و معادن شهرستان های خوی و چایپاره گفت: شهرکهای کانی های غیر فلزی و سنگ های تزئینی بزودی در بخش ایواوغلی شهرستان خوی ایجاد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی شکیب عصر دوشنبه در نشست بررسی مشکلات معدنکاران بخش حاجیلار چایپاره افزود: مطالعات احداث شهرک کانیهای غیر فلزی و شهرک سنگ در بخش ایواوغلی خوی در 200 هکتار وسعت به پایان رسیده و در آینده نزدیک عملیات اجرایی آن شروع خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با احداث این دو شهرک مشکل فرآوری سنگهای تزئینی در شمال آذربایجان غربی بر طرف خواهد شد.

در این جلسه رضا لو، بخشدار حاجیلار با بیان اینکه از مجموع هفت واحد معدنی دارای مجوز هم اکنون چهار واحد با توان استحصال سالانه بیش از 30 هزار تن انواع سنگهای معدنی در این بخش فعال هستند افزود: در این معادن بیش از سه میلیارد و 500 میلیون ریال سرمایه گذاری و برای بیش از 60 نفر بصورت مستقیم شغل ایجاد شده است.

کد مطلب 1052384

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