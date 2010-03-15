رایزنی نماینده بان کی مون با کردها/ دیدار مقامهای اهل سنت با حکیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، اد ملکرت نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس هئیت کمک رسانی این سازمان به عراق امروز وارد اربیل در شمال این کشور شد.



قرار است ملکرت با مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق درباره اوضاع کنونی و تحولات سیاسی عراق پس از انتخابات پارلمانی هفتم مارس(شانزدهم اسفند) بحث و تبادل نظر کند.



این در حالی است که نوری المالکی نخست وزیر عراق در جریان دیدار اد ملکرت نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد با وی در بغداد که شب گذشته انجام شد، از کسانی که برای سیاسی کردن نتایج انتخابات تلاش می کنند، به شدت انتقاد کرد و از این افراد خواست انتخابات و نتایج آن را سیاسی نکنند.



مالکی تاکید کرد آنچه درباره انتخابات اهمیت دارد، سلامت آن است نه هویت پیروز آن.



نماینده بان کی مون هم اذعان کرد روند انتخابات اخیر بسیار سالم بود و در فضاهای کاملا دموکراتیک برگزار شد.



اما سید عمار الحکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق اعلام کرده است اقدام ائتلاف ملی عراق در معرفی نکردن نامزد برای نخست وزیری، نقطه قوت است نه نقطه ضعف.



حکیم همچنین هیئتی از حزب اسلامی از بزرگترین احزاب وابسته به اقلیت اهل سنت عراق در دفتر خود استقبال کرد.



در این دیدار طرفین درباره روند سیاسی و تحولات پس از انتخابات پارلمانی اخیر گفتگو کردند.



رئیس مجلس اعلا در این دیدار تاکید کرد ما هرگز وعده هایی را که به ملت عراق در جریان تبلیغات انتخاباتی داده ایم، فراموش نکرده ایم.



حکیم گفت : ما طرفهای اساسی در صحنه ملی هستیم و گروههایی که اعتماد ملت عراق را کسب می کنند باید مواضع خود را با گروههای دیگر هماهنگ کنند و برای مرحله آینده به یک دیدگاه مشترک دست یابند.



ایاد السامرایی رئیس پارلمان عراق و از اعضای حزب اسلامی نیز هدف از دیدار با حکیم را بررسی مرحله پس از انتخابات اخیر و اوضاع سیاسی عراق اعلام کرد.



حکیم نیز مجلس اعلای اسلامی عراق و ائتلاف ملی را از ستونهای اصلی دولت عراق همانند گذشته دانست که حمایت گسترده ملت عراق را نیز در انتخابات اخیر به دست آورده است.



رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق از انعطاف پذیری این حزب در برابر تمام گروهها و ائتلافهای سیاسی این کشور در جهت خدمت به ملت عراق خبر داد.



حکیم مذاکرات خود با شخصیتهای سیاسی برجسته وابسته به اقلیت اهل سنت را جدی و مثبت ارزیابی کرد که طی آن به شرایط و چالشهای پیش روی عراق پرداخته شده است.



وی بر پایبندی ائتلاف ملی عراق به وعده هایی که به ملت این کشور در جریان تبیلغات انتخاباتی داده شده است و عمل به برنامه های اعلام شده تاکید کرد.