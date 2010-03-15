غرب فاقد صلاحیت لازم و قدرت کافی برای حل بحران خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، هم اکنون تنشها در خاورمیانه در حال افزایش است. در امان ، دمشق، بیروت، بیت المقدس نگرانی های زیادی درباره بدتر شدن اوضاع و وقوع جنگی مهلک در منطقه وجود دارد، اما در این میان کشورهای غربی فاقد قدرت کافی برای مهار تنشها هستند. آمریکا و انگلیس موضع مشخصی را در قبال اوضاع خاورمیانه اتخاذ نکرده اند.

این روزنامه انگلیسی در ادامه به شایستگی نداشتن مقامات اتحادیه اروپا برای حل بحران کنونی در خاورمیانه می پردازد و می نویسد: "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا شایستگی و کفایت لازم را برای حل مشکلات در خاورمیانه ندارد.

به نوشته ایندیپندنت، با وجود ادعاهای ایالات متحده برای انجام هرگونه تلاش به منظور ازسرگیری مذاکرات سازش، احتمال بسیار اندکی برای آغاز دور جدید مذاکرات میان مقامهای تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی وجود دارد.

همچنین "جرج بوش" رئیس جمهوری سابق آمریکا در زمان ریاست خود از تشکیل یک دولت فلسطینی خبر داده بود، اما در عمل شاهد هیچ گونه پیشرفت در جریان مذاکرات مقامات سازش نبودیم.

این روزنامه نوشته است در حال حاضر با وجود سفر "جو بایدن" معاون اوباما به منطقه شاهد هیچ گونه پیشرفت و تغییر در روند سازش نیستیم. ایندیپندنت در این گزارش به تشابه "دیک چنی"معاون رئیس جمهوری سابق آمریکا با بایدن می پردازد و تنها عامل تمایز میان چنی و بایدن را تلاش معاون رئیس جمهوری کنونی آمریکا برای حل تنشها از طریق دیپلماسی عنوان می کند.

بایدن با هدف تلاش برای از سرگیری مذاکرات سازش وارد سرزمین های اشغالی شده بود اما با اعلام صهیونیست ها برای ساخت هزار و 600 واحد مسکونی جدید در بیت المقدس، معاون رئیس جمهوری آمریکا مورد تحقیر و سرزنش قرار گرفته شد.

همچنین هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته با انتقاد شدید از تصمیم اخیر کابینه رژیم صهیونیستی درباره ساخت شهرکهای جدید در زمان حضور بایدن در فلسطین اشغالی، آن را به منزله توهین به واشنگتن دانسته است.

درحالی که آمریکا بارها خواستار توقف شهرکها در کرانه باختری شده است، معاون وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی مدعی شده که این اقدام مانعی برای از سرگیری مذاکرات سازش نیست و مقامهای این رژیم همچنان بر توسعه شهرکها تاکید می کنند.