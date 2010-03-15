به گزارش خبرنگار مهر، علی فیروزی که پیشینه سرمربیگری تیم فوتبال صنعت نفت و مربیگری در تیم پاس تهران به عنوان دستیار مجید جلالی را در کارنامه اش دارد، گزینه اصلی باشگاه استقلال اهواز برای هدایت این تیم اهوازی است.

در صورت توافق نهایی بین مسئولان باشگاه استقلال اهواز با علی فیروزی در نشست صبح روز سه شنبه، وی به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال این باشگاه انتخاب خواهد شد.

پیش از این مهدی هاشمی‌نسب به عنوان سرمربی و خداداد عزیزی به عنوان مدیرفنی هدایت تیم استقلال اهواز را برعهده داشتند که به دلیل عملی نشدن وعده‌های مسئولان این باشگاه در پرداخت مطالبات بازیکنان و پس از شکست برابر مقاومت در هفته بیست و نهم رقابت‌های لیگ برتر از ادامه همکاری با این تیم انصراف دادند.

در فصل جاری رقاب‌های لیگ برتر، ابتدا خداداد عزیزی هدایت آبی پوشان را برعهده داشت و پس از وی مجید باقری نیا این مسئولیت را برعهده گرفت، سپس زوج هاشمی نسب - عزیزی دوباره به این تیم بازگشتند و درصورت انتخاب فیروزی، کادر فنی تیم استقلال اهواز برای چهارمین مرتبه در فصل جاری با تغییر و تحول مواجه شده است.